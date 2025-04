Roma, cercasi bomber: da Lucca a Krstovic, tutti i nomi per l'attacco

ROMA - La Roma ha bisogno di più gol, Claudio Ranieri è stato chiaro nel corso delle settimane ammettendo le difficoltà della rosa giallorossa a trovare la porta avversaria e quelle reti che sarebbero servite nelle partite chiave sia di campionato che di coppa. «Il cinismo non si allena, o ce l’hai oppure non ce l’hai», aveva detto Sir Claudio in una conferenza stampa. E da lì non ha mai fatto marcia indietro, convinto di dover trovare per la prossima stagione delle soluzioni alternative a Dovbyk per aumentare la potenzia offensiva della squadra. Perché oltre all’ex Girona nessun altro giocatore ha raggiunto le dieci reti stagionali. Dybala si è fermato a otto, due in meno invece per Shomurodov e Saelemaekers. Quattro gol da Angeliño, poi tre da Pellegrini, Soulé ed El Shaarawy. E così via. Troppi pochi gol dal reparto offensivo che avrebbe bisogno di un’altra punta che possa alternarsi a Dovbyk oppure giocare con lui. A Ranieri piacerebbe veder giocare insieme l’ucraino e Shomurodov, come ha ribadito dopo la sfida con la Juventus, ma il problema è che non ha un altro centravanti di scorta in panchina che possa sostituire uno dei due nel corso della gara.