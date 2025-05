Gasperini alla Roma, ci siamo. Ma non si possono escludere altri colpi di scena… 

Gasperini e la Roma, cosa manca

Tutto fatto allora? No. Gasperini deve ancora incontrare la Roma per parlare di soldi e di programmazione. Ci sarà una trattativa, che come tale può anche saltare per questioni economiche o tecniche, per un contratto fino al 2028. E Ghisolfi tiene in ballo altri contatti per non rimanere spiazzato. Di sicuro la garanzia Ranieri, che metterà la firma ideologica sul sodalizio, è un bollino di affidabilità che Gasperini ha apprezzato, vista la stima per l’uomo. Ma Gian Piero vuole conoscere meglio anche il proprietario, mister Dan, per acquisire nel dettaglio le prospettive nel breve e nel medio termine: gli è stato già spiegato che la Roma deve sistemare i conti e che nelle prossime due sessioni di mercato non potrà alzare il livello degli investimenti sui calciatori. Però non intende separarsi dall’Atalanta, un club nel quale dopo nove anni esercita quasi un potere assoluto nelle valutazioni calcistiche, se non gli verrà promessa la stessa autonomia gestionale. L’organico, ad esempio, andrà ristrutturato per essere adatto ai suoi metodi di lavoro, non semplicemente ritoccato.