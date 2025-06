La Roma ha scelto: chi è il preferito se parte Angeliño 

Roma e Al-Hilal continuano a lavorare su Angeliño, anche se l’affare è sfumato per la finestra di mercato del Mondiale . Ghisolfi vuole garanzie dal club saudita perché l’apertura alla cessione è totale: l’accordo prevede 25 milioni di euro per il cartellino e un contratto triennale da 10 milioni per lo spagnolo. La Roma si aspetta un confronto immediato per evitare un dietrofront definitivo da parte dell’Al-Hilal. Angeliño, dal canto suo, spera partire per le visite mediche. Va ricordato che, in caso di fumata bianca, il club giallorosso centrerà una plusvalenza importante: lo spagnolo, infatti, era stato riscattato la scorsa estate dal Lipsia per 5 milioni di euro, un prezzo da discount.

Roma, il preferito è De Cuyper

Intanto, c’è già il nome preferito per coprire il buco sulla fascia: si tratta di Maxim De Cuyper, 24 anni, di proprietà del Club Brugge. De Cuyper è un terzino di spinta che agisce sulla sinistra, ma in carriera ha giocato anche da ala e da trequartista. Naturalmente, fa parte del giro della nazionale belga. Le prime esperienze le ha fatte nel Westerlo, giocando insieme a Reynolds, vecchia conoscenza della Roma. Indossava la maglia numero 11 e segnava a raffica perché batteva rigori, punizioni e calci d’angolo. De Cuyper è poi tornato al Club Brugge, dove si è imposto come uno degli esterni più forti del campionato. Per la cronaca, ha cambiato numero di maglia: adesso ha scelto la numero 55, ma continua a battere gli angoli con il suo piede magico.

Ipotesi Lucumí per la difesa

In difesa è seguito con attenzione Lucumí del Bologna. Il centrale ha una clausola rescissoria da 27 milioni di euro, una cifra che la Roma non intende coprire, poiché la valutazione non dovrebbe superare i 18-20 milioni di euro. In ogni caso, Gasperini ha due potenziali rinforzi a costo zero da valutare durante il ritiro: Kumbulla e Hermoso, al rientro dai prestiti dall’Espanyol e dal Bayer Leverkusen.

Rebus attacco

Piacciono molto Krstovic del Lecce e Lucca dell’Udinese, nomi che però sono entrati nella lista dei desideri di tantissime squadre in Italia e all’estero. Krstovic, per esempio, è finito nel mirino del Leeds United, che punta a salvarsi in Premier League. E poi c’è sempre Scamacca, romano ed ex giallorosso, reduce da un anno di inattività. L’attaccante spera di tornare a Trigoria prima o poi, anche se finora non ci sono stati contatti con l’Atalanta. Gianluca era stato vicino alla Roma prima di firmare per la Dea. Il giorno in cui si presentò a Villa Stuart per le visite disse, non senza dispiacere: «Stavo parlando con la Roma, poi è sparito…». L’attaccante si riferiva a Tiago Pinto, che aveva corteggiato l’ex West Ham senza però affondare il colpo. Nota non di poco conto: Gasperini conosce Scamacca, lo ha allenato e lo apprezza.

In uscita

Saud ha mercato in Francia, Celik invece piace in Premier League. Non è escluso un ritorno di fiamma del Fulham per il turco, che era a un passo dal trasferimento in Inghilterra già a gennaio. Shomurodov continua a stare tra i pensieri di molte squadre di Serie A. Certa la partenza di Zalewski: il polacco, prodotto del settore giovanile giallorosso, sarà riscattato dall’Inter per 6,5 milioni di euro e parteciperà al Mondiale.