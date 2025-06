Roma nuovo direttore sportivo: tutte le ipotesi per il dopo Ghisolfi

Ghisolfi, i motivi della separazione dalla Roma

Da Trigoria parlano di risoluzione consensuale del contratto, che sarebbe scaduto nel 2027. Sulle motivazioni, filtrano invece diverse versioni: di sicuro Ranieri non era entusiasta (eufemismo) del suo lavoro, denso di errori sul mercato e nella politica interna; d’altra parte però Ghisolfi sarebbe stato contattato dal connazionale francese Comolli, che lo ha inserito nel casting dei possibili scout della nuova Juventus. Può darsi che la separazione sia stata vantaggiosa per entrambi, insomma. Colpisce semmai la tempistica, perché Ghisolfi era a Firenze nel meeting che ha condotto verso l’ingaggio di Gasperini e fino a pochi giorni fa stava sistemando il rinnovo del contratto di Svilar. C’è chi ha raccontato di una lite furibonda avvenuta nelle ultime ore, scintilla che ha acceso il fuoco del divorzio.

Temporanea la promozione di Balzaretti

Di sicuro però la Roma adesso ha bisogno di un direttore sportivo. Nell’immediato ha promosso Federico Balzaretti, rientrato a Trigoria a gennaio con l’incarico di seguire i tanti calciatori in prestito: sarà lui a gestire le questioni più urgenti. Non a caso ieri mattina era in prima fila, insieme ai collaboratori di Gasperini, ad assistere alla conferenza stampa di insediamento. Ma Friedkin studia altre soluzioni, naturalmente su indicazione di Ranieri.

La lista dei possibili sostituti: Massara in pole

La principale prevede un altro ritorno, quello di Frederic Massara, che a Trigoria ha lavorato a lungo come vice di Sabatini e per un periodo transitorio anche come capo. All’epoca Pallotta decise di non puntare su di lui e si rivolse a Monchi. Così Massara se ne andò al Milan dove sarebbe diventato uno gli architetti dello scudetto di Pioli. Nell’ultima stagione Ricky, come tutti lo chiamano, è stato assunto dal Rennes, agevolato dalla perfetta conoscenza del francese, e ha curato proprio con la coppia Souloukou-Ghisolfi la discussa cessione di Enzo Le Fée per 23 milioni. Qualche settimana fa ha risolto il contratto e dunque è libero. La Roma lo ha già contattato, ottenendo la disponibilità ad ascoltare l’offerta, ma non è stata ancora presa una decisione. Spuntano per questo altri nomi, a cominciare da altri ex come Pradé e Burdisso. La sensazione è che comunque il successore di Ghisolfi sarà selezionato da persone e non da algoritmi: quelli non hanno aiutato Friedkin finora.