Il ritorno di Frederic Massara alla Roma è sempre più vicino. Dopo la risoluzione contrattuale con Ghisolfi è questo il nome balzato da subito in pole position e la firma dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Per il momento l’incarico è stato conferito ad interim a Federico Balzaretti, ma dovrebbe durare poco. I Friedkin hanno scelto Massara su indicazione di Ranieri. Nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi. È un ritorno per il dirigente che nella Roma ha già lavorato per due volte, come vice di Sabatini e per un periodo anche come capo, con Pallotta prima e dopo Monchi. Poi Massara è andato al Milan, dove ha contribuito a costruire la squadra che ha vinto lo scudetto con Pioli, mettendo a segno diversi colpi: da Theo Hernandez a Leao, a Giroud fino a Tonali e Maignan.