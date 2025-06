La Roma vende: Shomurodov e Paredes verso l’addio 

Roma, Shomurodov ai saluti

L’Istanbul Basaksehir fa sul serio per Shomurodov. L’affare potrebbe chiudersi per una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro: una somma che permetterebbe alla Roma di rientrare parzialmente dall’investimento fatto nel 2021, quando Eldor fu ingaggiato dal Genoa. Buona parte dei 17,5 milioni più bonus, infatti, è stata ammortizzata nel corso degli anni, considerando anche i prestiti. Shomurodov, sotto la guida di Ranieri, è diventato a sorpresa un titolare inamovibile della Roma, attirando l’attenzione di diversi club all’estero. Inoltre, il 29enne si è consacrato come stella assoluta della nazionale uzbeka, guidandola a uno storico pass per il Mondiale. Ora, però, l’avventura di Shomurodov a Roma sembra finita. Non è la prima volta che si parla di un suo addio: in inverno era stato vicino al Venezia, mentre la scorsa estate sembrava a un passo dall’Atlanta, franchigia della Mls.

Paredes dice sì al Boca, telenovela finita

Un altro addio probabilissimo è quello di Leandro Paredes, sempre più vicino al ritorno al Boca. Il centrocampista, infatti, ha accettato un contratto triennale da circa 2 milioni di euro a stagione propostogli dal presidente Riquelme. I due si sono incontrati più volte nelle ultime settimane. Dopo qualche giorno di riflessione, Paredes ha detto sì all’ultima offerta. La telenovela che va avanti da mesi sta per chiudersi. L’operazione è resa possibile da una clausola rescissoria di circa 3 milioni di euro, inserita nel rinnovo con la Roma e valida esclusivamente per il club di Buenos Aires. Il Boca attiverà la clausola probabilmente al termine del Mondiale per club, garantendo alla Roma una plusvalenza (Paredes era stato acquistato dal Psg per 2 milioni due anni fa) e liberando uno stipendio da 2,5 milioni più bonus. L’affare sembra vantaggioso per tutte le parti coinvolte, considerando che Leandro non è il regista ideale di Gasperini, che predilige giocatori dinamici in mezzo al campo.

Roma, Wesley nel mirino

Con altre cessioni in dirittura d’arrivo, la Roma guarda al futuro e punterà forte su Wesley, esterno destro classe 2003 del Flamengo. Considerato uno dei talenti più promettenti del Sudamerica, il brasiliano è nel mirino anche della Juventus, ma i giallorossi credono di poter bruciare la concorrenza. Wesley è un esterno a tutta fascia che unisce velocità, tecnica e capacità di adattamento: caratteristiche ideali per il calcio di Gasperini. L’Atalanta aveva sfiorato il suo acquisto la scorsa estate. Ora la Roma ci prova, forte del giudizio positivo di Gasperini, che lo considera perfetto per il suo sistema di gioco.