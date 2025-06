Mercato Roma, non solo Wesley: c'è anche Anjorin. Tutte le mosse di Massara

Roma, spuntano Wesley e Anjorin: la situazione

Poi è evidente che alcuni innesti siano necessari per rinforzare la rosa. E la Roma ha perlustrato il panorama già prima che si materializzasse la svolta del direttore sportivo: l’esterno brasiliano Wesley, classe 2003 del Flamengo, è in corsa per la fascia destra, dove in questo momento c’è solo il coetaneo olandese Rensch a disposizione. A sinistra piace non poco il belga De Cuyper del Bruges, che forse sarebbe stato già bloccato se il trasferimento di Angeliño all’Al-Hilal non fosse saltato (ma forse la trattativa con i sauditi si riaprirà). Lo stesso Gosens, che nell’Atalanta di Gasperini ha espresso tutto il suo potenziale, è stato monitorato. E poi attenzione ai giocatori offensivi: oltre a Gudmundsson e Paixao, sondati nelle ultime settimane, il nome da seguire è Tino Anjorin, talento inglese del 2001 che l’Empoli ha acquistato l’anno scorso dal Chelsea: con la squadra retrocessa in Serie B, il presidente Corsi è disposto a trattare, tanto è vero che in queste ore sta vendendo l’altro trequartista Fazzini alla Fiorentina.