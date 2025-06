La Roma riflette su Aguerd: lo voleva Ghisolfi, ma Massara è scettico

Tre anni dopo, Natef Aguerd. Il colosso dominante del Marocco semifinalista ai Mondiali era un vecchio pallino di José Mourinho , che lo segnalò quando ancora giocava nel Rennes e guadagnava pochino e lo avrebbe volentieri inserito nella sua difesa, ora può rientrare in orbita Roma di rientro dal prestito alla Real Sociedad. Il suo cartellino appartiene al West Ham, che tuttavia sembra pronto a venderlo a due anni dalla scadenza del contratto. C’è stato più di un contatto tra Ghisolfi e lo staff di Aguerd, ovviamente interessato a perlustrare l’ipotesi di un trasferimento in Serie A. Massara, appena subentrato alla direzione sportiva, potrebbe sfruttare la linea già calda per concludere la trattativa ma sta riflettendo perché Aguerd, come N’Dicka, giocherà la Coppa d’Africa tra dicembre e gennaio. Naturalmente dipende dalle richieste del venditore, che potrebbe non essere più disponibile a lasciarlo partire in prestito: nel 2022 il West Ham lo comprò per 35 milioni. In Italia, Aguerd piace anche alla Juve.

Roma, la priorità è vendere

In ogni caso un difensore centrale serve. Così si spiega il tentativo delle scorse settimane con John Lucumi, che ha un anno di contratto ma anche 28 milioni di clausola. Il Bologna ha fatto sapere di non essere disposto a negoziare: chi lo vuole deve pagare la cifra stabilita, altrimenti Lucumi rimarrà ed eventualmente andrà via nel 2026 a parametro zero. Questi comunque sono discorsi che verranno approfonditi dal primo luglio in poi. Oggi la priorità di Massara è vendere entro la fine del mese per sistemare i conti del fair play finanziario: gli indiziati principali alla partenza sono Paredes (Boca, per 3,5 milioni della clausola) e Shomurodov, che interessa ai turchi del Basaksehir e ai francesi del Rennes, guarda caso l’ultimo club in cui aveva lavorato Massara prima di tornare alla Roma. La valutazione di Shomurodov, pagato 17,5 milioni più bonus nell’estate 2021, è di 10 milioni. Si tratta.

I nomi in entrata

A seguire, dopo il Mondiale per club, potrebbe partire anche un titolare inamovibile di Ranieri: Angeliño, tentato dagli stipendi inarrivabili dell’Arabia Saudita. Simone Inzaghi lo ha chiamato per l’Al-Hilal, lo giudica la principale alternativa a Theo Hernandez che non sembra ancora convinto di lasciare il calcio europeo. Per la Roma sono pronti 25 milioni che sarebbero quasi tutta plusvalenza: lo scorso anno, Angeliño venne riscattato dal Lipsia per 5. A quel punto Massara consegnerà a Gasperini un esterno sinistro di alto profilo da affiancare al giovane Salah-Eddine, acquistato a gennaio per 8 milioni più bonus: il preferito sarebbe il belga De Cuyper del Bruges, valutato 15 più bonus. Possibile anche Gosens della Fiorentina: Gasp lo ha esaltato all’Atalanta. A destra, occhi sempre su Wesley per il quale però il Flamengo chiede cifre spropositate, almeno per ora. Sul fronte offensivo, confermato il sondaggio con l’Empoli per Tino Anjorin, inglese talentuoso classe 2001.