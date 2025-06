Mercato Roma, quattro colpi per Gasperini: ecco la lista dei rinforzi di Massara

ROMA - La linea operativa del piano di potenziamento prevede un doppio principio ispiratore: rivalutare il più possibile i giocatori in organico che non sarà possibile vendere, inserire elementi di qualità e prospettiva che possano migliorare la rosa. La promessa di Massara nella prima intervista ufficiale da direttore sportivo della Roma («Sono convinto che costruiremo una squadra più forte») va interpretata in questo senso. Dan Friedkin è uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti, ha già investito un miliardo nella società e ne ha stanziato un altro per lo stadio di proprietà nel quartiere Pietralata. Ma non può comprare senza tener conto degli equilibri finanziari imposti dai regolamenti Uefa. E siccome Ranieri ha parlato chiaro («vivremo due sessioni di mercato di sofferenza») è bene chiarire che la Roma non potrà lanciarsi in spese eccessive.