Roma, 7 giorni per vendere: Massara corre su tre binari

Mentre salutavano Ghisolfi, contento di volare in Premier, gli hanno inviato il contratto triennale da firmare in tutta fretta: Ricky Massara non era neppure a Roma in quel momento, ha risposto alla pec della società apponendo l’autografo digitale da remoto e si è messo in viaggio verso Trigoria per calarsi nella nuova avventura . Da 14 anni aspettava questa chiamata, da quando per la prima volta aveva superato il cancello del centro sportivo Bernardini da scudiero di Walter Sabatini, perciò non ha avuto bisogno di troppo tempo per riflettere. E’ stato subito un sì.

Di corsa

Del resto la Roma di tempo non ne aveva, con la scadenza del 30 giugno sempre più vicina e un equilibrio finanziario da ristabilire nel rispetto dei paletti Uefa. Come prima missione, Massara deve iscrivere sul bilancio in chiusura tra una settimana esatta almeno una decina di milioni di plusvalenze dalla compravendita dei calciatori. Non basta il prezzo di cessione, conta appunto il plus che alleggerisca il bilancio. Ghisolfi non era riuscito a piazzare Angeliño all’Al Hilal per 25, una cifra che sarebbe stata benedetta anche per la plusvalenza pressoché totale, e così ha lasciato al successore un’incombenza gravosa. Da qui a domenica quindi il focus è soltanto uno: cedere. Con un nome in prima fila individuato per il commiato: Eldor Shomurodov, un attaccante abituato a camminare sul ciglio dei dirupi tecnici, fresco di storica qualificazione al Mondiale da capitano dell’Uzbekistan. L’ultima stagione ne ha rivalutato la credibilità, con 4 gol e 4 assist da precario dell’area di rigore, risvegliando l’attenzione di diversi club: in questo momento, in termini di gradimento, la squadra più avanti è il Rennes, che peraltro deve ancora incassare dalla Roma alcune rate per il pagamento di Le Fée - ora al Sunderland - fissato l’estate scorsa. Massara conosce molto bene quel contratto, perché all’epoca lavorava dall’altra parte della trattativa e strappò una cessione magnifica, se vista dal versante francese: 23 milioni. La Roma chiede 10 per Shomurodov ma si può accontentare anche di 7-8. Il problema è anche così non otterrebbe una plusvalenza. Non entrano nel conto nemmeno i soldi in arrivo dall’Inter (6,5) per il riscatto di Zalewski. Bisogtna trovare altro. In fretta.

Open market

Scavallato giugno, Massara continuerà i tagli con l’obiettivo di difendere tutti i giocatori strategici. E così Paredes, che a Miami ha parlato a lungo a Riquelme raggiungendo un’intesa per l’immediato ritorno al Boca, porterà altri 3,5 milioni di clausola e un consistente risparmio dell’ingaggio che alleggeriranno il conto economico della prossima stagione. Poi ovviamente si può riaprire il discorso tra Simone Inzaghi e Angeliño, se i sauditi non convincono Theo Hernandez a mollare immediatamente il calcio d’élite. La Roma è pronta a discutere di tutti i calciatori che Gasperini non giudica determinanti per la squadra del nuovo corso. A proposito di sauditi, Abdulhamid può andare in prestito al Tolosa. E tra coloro che rientrano dai prestiti niente è ancora stato stabilito: Kumbulla ha mercato dopo l’ottima stagione all’Espanyol e verrà ceduto; Hermoso preferirebbe tornare al Leverkusen oppure in Spagna ma deve produrre un’offerta conveniente; Abraham, partito Shomurodov, diventerebbe l’unica alternativa offensiva a Dovbyk. Ma per lo stipendio altissimo (circa 6 milioni netti) appartiene alla categoria dei supercedibili. Tutto ha un valore, tutto ha un prezzo.