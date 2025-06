O'Riley aspetta la Roma: ha detto sì a Gasperini. Quando si può chiudere

ROMA - Ha dato la disponibilità a trattare, adesso Matt O’Riley deve aspettare e chissà, magari anche sperare. Perché l’idea di sbarcare in Serie A dove ha fatto tanto bene il suo collega McTominay lo intriga e non poco, così come la suggestione di approdare nel club allenato da un tecnico che lo stima tanto e che lo avrebbe voluto in rosa già in passato. La sintonia con Gasperini è nata ancor prima di cominciare, per questo motivo il centrocampista tuttofare ha dato al suo agente il via libera a parlare con giallorossi e ad ascoltare offerte.

O'Riley via da Brighton

Anche perché l’amore con il Brighton non è sbocciato, complice naturalmente quel brutto infortunio subito appena otto minuti dopo il suo esordio e che gli ha fatto saltare trequarti della stagione. Eppure poi, una volta rientrato, il feeling con il tecnico non è scattato, come tra l’altro ha confermato lo stesso O’Riley qualche giorno fa parlando dal ritiro della nazionale danese: «Non sono soddisfatto del mio rientro in campo con il Brighton, sto esprimendo la mia opinione e spero che possa essere accettata. È difficile mettersi in mostra quando giochi in un ruolo di cui non sei completamente a tuo agio. Posso giocare meglio per la squadra se gioco da numero 8, ma anche in altri ruoli». Insomma, un chiaro messaggio al trentaduenne Fabian Hurzeler, il tecnico più giovane nella storia della Premier League. «Lo dico con molta tranquillità e onestà, per me è così. Poi chiaramente l’allenatore può non essere d’accordo, è normale». Insomma, le rose non son fiorite e O’Riley sarebbe ben contento di lasciare un tecnico che a suo dire non riesce a valorizzarlo.

Roma in attesa

Come detto, però, se Matt vuole la Roma deve aspettarla. Perché il diesse Ghisolfi sta lavorando senza sosta principalmente sulle uscite e su quelle plusvalenze da chiudere prima del 30 giugno. Poi, dagli inizi di luglio, lavorerà anche sul mercato in entrata e quindi avvierà la trattativa col club inglese per arrivare al centrocampista. Per questo motivo dovrà attendere lui, come qualsiasi altro giocatore attenzionato dai giallorossi. Come De Cuyper, lasciato in standby anche perché Angeliño adesso difficilmente volerà all’Al-Hilal che sta chiudendo con Theo Hernandez. L’esterno del Bruges senza l’uscita dello spagnolo non approderà al Fulvio Bernardini, mentre ha ancora possibilità Gudmundsson che cerca squadra dopo il no della Fiorentina al riscatto da 17 milioni. La Roma lo segue con attenzione e sarebbe disposta a puntare su di lui ma soltanto in prestito con obbligo di riscatto determinato a condizioni sportive e non solo. Come O’Riley, anche l’islandese del Genoa sarebbe ben felice di approdare in giallorosso per giocare con regolarità in un ruolo attualmente coperto in giallorosso soltanto da El Shaarawy. Distaccato è invece Paixao che il Feyenoord valuta 30 milioni e che è seguito da diversi club dopo l’ennesima stagione positiva con 16 gol e 14 assist. Indiscrezioni su Boving, piace anche Anjorin dell’Empoli ma probabilmente come affare di contorno. E a proposito di attese, Lucumi è in uscita dal Bologna che chiede i 28 milioni della clausola, Scamacca invece è pronto al rientro e vuole capire il suo ruolo nell’Atalanta di Juric mentre intanto aspetta segnali dal mercato. Il ritorno alla Roma, si sa, sarebbe per lui un vero e proprio sogno. Ma servono le cessioni a Trigoria, e allora se ne riparlerà a luglio.