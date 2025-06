Roma, rebus Cristante: anche lui è in bilico, i club interessati

Negli ultimi anni il profilo di Bryan è stato ciclicamente accostato a big come Inter e Juventus, ma anche a squadre come la Fiorentina, che però a gennaio ha dovuto fare i conti con l’ostacolo del suo ingaggio (quasi 3 milioni), fuori portata per il budget viola. In inverno la sua cessione sembrava imminente. A complicare l’addio si è messo di mezzo un pesante infortunio alla caviglia , che ha tenuto Bryan ai box per circa due mesi.

Cristante, spunta il Como di Fabregas

Cristante è un giocatore che ha saputo reinventarsi. Sotto la guida di Gasperini all’Atalanta, ha vissuto una delle sue stagioni più prolifiche di sempre, giocando quasi da trequartista e segnando gol pesanti, spesso di testa, grazie alla sua abilità negli inserimenti. A Roma, invece, si è trasformato in un mediano puro, un metronomo capace di dare ordine e sostanza al centrocampo. La sua versatilità e il suo senso tattico lo rendono appetibile sul mercato nazionale e internazionale. Recentemente il centrocampista è stato avvistato in vacanza a Ibiza insieme a Goldaniga e Sergi Roberto, giocatori del Como. Queste foto, circolate suo social, hanno riacceso le voci (che non hanno avuto riscontri) su un possibile interesse di Fabregas.

La Roma ad un bivio per Cristante

La Roma comunque si trova davanti a un bivio. Da un lato, Cristante è un leader silenzioso, un giocatore che non fa mai mancare il suo contributo, sia in campo che nello spogliatoio. Dall’altro, la necessità di fare plusvalenze potrebbe spingere Massara ad ascoltare offerte concrete per il classe 1995. La sua cessione non sarebbe priva di rischi: trovare un sostituto di Cristante non sarebbe semplice, soprattutto in un mercato dove i prezzi sono gonfiati.