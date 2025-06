Chi è Mikautadze: l’occasione pregiata per il mercato della Roma 

ROMA - La Roma lo aveva cercato prima la scorsa estate, quando poi approdò al Lione, poi lo scorso gennaio ma la richiesta del club francese era fuori mercato: adesso invece potrebbe diventare addirittura un’occasione. Perché Georges Mikautadze inevitabilmente lascerà il club francese se la situazione resterà quella attuale. Quale? Il Lione martedì è stato ufficialmente retrocesso in Ligue 2 dalla DNCG, l’organo di controllo finanziario del calcio professionistico, a causa del mancato rispetto dei parametri economici richiesti, in particolare una preoccupante esposizione debitoria di 175 milioni di euro. Il club ha ora la possibilità di presentare ricorso, ma a prescindere se sarà accolto o meno la grave situazione spingerà i francesi a dover (s)vendere i suoi pezzi pregiati dopo una stagione difficile ma che ha comunque segnato la qualificazione alla prossima Europa League. Fonseca, se resterà sulla panchina, dovrà fare a meno di tanti big, adesso già attenzionati dalle squadre che fiutano l’affare. Ed ecco allora che la Roma potrebbe tornare a pensare al centravanti georgiano che tanto piaceva nei mesi scorsi e che prima era inavvicinabile per la richiesta di 30 milioni: ora il prezzo può scendere a venti, e con la cessione di Shomurodov e di Abraham (che piace in Turchia e negli Stati Uniti) chissà che Massara non possa cogliere l’opportunità. Del resto il diesse conosce bene il mercato francese e i giocatori della Ligue One, anche lui è un estimatore del centravanti che nell’ultima stagione ha realizzato 17 reti e servito 11 assist: sarebbe il perfetto rinforzo per l’attacco di Gasperini.