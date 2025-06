Paredes è sempre più vicino a lasciare la Roma e a tornare nel club dove è cresciuto e che tifa da sempre, il Boca Juniors. Da settimane se ne parla, ma ancora non si è concretizzato nulla. La Roma al momento non ha ricevuto niente ma, stando a quanto riportato dal portale argentino Tyc Sports, il centrocampista sarebbe pronto per tornare in Argentina con gli Xenezeis, eliminati ai gironi del Mondiale per Club.