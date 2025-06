Roma, Kumbulla al bivio: deve convincere Gasperini, ma può andare via  

Marash Kumbulla non è più il giovane fragile che era sbarcato a Roma con la nomea di predestinato. L’annata nella Liga, vissuta da protagonista con la maglia dell’Espanyol, gli ha restituito certezze: ora tocca a lui ma soprattutto a Gasperini decidere se il ritiro di Trigoria sarà solo una tappa di passaggio o l’inizio di un nuovo capitolo. Il suo futuro in giallorosso resta comunque un rebus. La Roma non chiuderebbe la porta a una cessione, soprattutto dopo la sua buona stagione a Barcellona. Lo stesso discorso vale per Kumbulla: se le condizioni saranno ideali potrebbe valutare positivamente offerte da squadre sia in Italia che all’estero.

Kumbulla, alti e bassi nella Roma

Arrivato con grandi aspettative nell’estate del 2020 dall’Hellas Verona in cambio di 17 milioni complessivi, il centrale ha mostrato inizialmente qualità interessanti: fisicità, buone letture e una discreta capacità di impostazione. Ma la sua avventura a Roma è stata segnata da un gravissimo infortunio: la rottura del legamento crociato lo ha costretto a un lungo stop. Il calvario lo ha tenuto lontano dal campo più del previsto. Non solo. Quando si è ripreso, nel successivo prestito al Sassuolo, Kumbulla non è riuscito a evitare la retrocessione.

La rinascita nella Liga

L’esperienza all’Espanyol ha segnato un punto di svolta. In Spagna Kumbulla ha ritrovato continuità e fiducia, diventando un pilastro della retroguardia della seconda squadra di Barcellona. Le statistiche parlano chiaro: 41 presenze stagionali, 22 partite consecutive in Liga, con sole 3 gare saltate (due per squalifica e una per indisponibilità iniziale). Di più. Marash, con 3 gol all’attivo, risulta il primo giocatore dell’Espanyol per minuti giocati (3.799), per duelli difensivi vinti (71,12%) e per precisione nei passaggi (87,7%). Si è distinto anche per la solidità nei duelli aerei e per l’abilità nell’intercettare palloni. Questi numeri testimoniano una stagione di grande impatto, che ha permesso all’Espanyol di centrare una tranquilla salvezza. E a Kumbulla di tornare a sentirsi un giocatore completo. Nota a margine: l’albanese è andato in Spagna in prestito secco e la Roma ha contribuito a pagare una parte del suo stipendio, che è di circa 1,5 milioni di euro, una cifra oggettivamente non bassa e quindi fuori portata (per intero) per molte realtà.

Il futuro di Kumbulla

Con un contratto in scadenza nel 2027, Kumbulla potrebbe essere un giocatore di passaggio a Trigoria oppure no. La sua carriera, a soli 25 anni, è davanti a un bivio enorme: restare e tentare di imporsi nella Roma di Gasperini, sfruttando la familiarità con la difesa a tre appresa a Verona con Juric, oppure cercare una nuova sfida altrove. La Roma, in ogni caso, ha bisogno di rinforzi in difesa dopo aver salutato Hummels e Nelsson: l’albanese potrebbe rappresentare una soluzione interna e immediata, evitando spese aggiuntive. Ma se arrivasse l’offerta giusta, Massara potrebbe lasciarlo partire, soprattutto se il prezzo sarà ritenuto adeguato.