Roma, attesa O’Riley e speranza Koné: tutti i nomi in lista

Ancora due giorni di mercato in uscita, poi la Roma si concentrerà soprattutto sui rinforzi promessi a Gasperini per completare la rosa e renderla il più possibile a immagine e somiglianza del nuovo allenatore. Per questo motivo Massara segue con particolare attenzione la vicenda che ha scosso il calcio francese e, in particolar modo il Lione di Paulo Fonseca. Se il ricorso contro la retrocessione decretata dalla DNCG (Direzione nazionale di controllo e gestione) per la situazione finanziaria del club sarà accolto, il Lione potrà giocare la prossima stagione anche in Europa League. La società francese comunica di aver sottoscritto un accordo con l’Uefa: «Dopo aver completato il processo di sostenibilità finanziaria, il l’Olympique ha firmato un accordo con l’Organo di Controllo Finanziario dei Club della UEFA. Il club potrà quindi partecipare all’Europa League della prossima stagione, a condizione che il ricorso contro la decisione del DNCG abbia esito positivo». E non è così scontato che il famoso ricorso venga accolto, di conseguenza la permanenza dei giocatori più importanti - se non tutti - è sicuramente a rischio. Se il Lione giocherà nella serie b francese chiaramente la squadra sarà smantellata e rivoluzionata, ma in ogni caso anche con la permanenza in Ligue One il club dovrà risanare i conti e i suoi big dovranno inesorabilmente essere ceduti. Tanti club hanno messo nel mirino i protagonisti del Lione, la stessa Roma sta monitorando con attenzione alcuni elementi che potrebbero fare al caso di Gasperini.

I nomi in lista acquisti: la Roma pronta

Uno di questi è senza ombra di dubbio Georges Mikautadze, il centravanti georgiano che tanto piaceva nei mesi scorsi e che prima era inavvicinabile per la richiesta di 30 milioni: ora il prezzo può scendere a 20, e con la cessione di Shomurodov e di Abraham (che piace in Turchia) chissà che Massara non possa cogliere l’opportunità. Del resto il diesse conosce bene il mercato francese e i giocatori della Ligue One, anche lui è un estimatore del centravanti che nell’ultima stagione ha realizzato 17 reti e servito 11 assist: sarebbe il perfetto rinforzo per l’attacco di Gasperini. Gli agenti dei giocatori del Lione si stanno muovendo e a Trigoria è stato proposto Tanner Tessmann, ex Venezia, 23 anni e grande fisicità. Piace anche al Pisa dove farebbe senz’altro il titolare, una garanzia che naturalmente non avrebbe in giallorosso. Dall’Argentina rilanciano anche dell’interesse per Nicolás Tagliafico: 33 anni ad agosto, difficilmente il suo inserimento in rosa ma mai dire mai. Restando sulla fascia sinistra, Kostic è sempre seguito da Massara, ma attenzione alla concorrenza dell’Atalanta.

Rinforzare il centrocampo

Matt O’Riley intanto aspetta notizie dalla Roma. Il centrocampista danese ha già da diversi giorni aperto al club giallorosso aspettando novità per intavolare la trattativa. Il Brighton valuta il ragazzo 25 milioni di euro, Massara proverà lo sconto per garantire a Gasperini un gicoatore che già aveva richiesto all’Atalanta. Più che aspettare invece spera Koné, il centrocampista del Marsiglia che Massara aveva preso in prestito la scorsa stagione al Rennes: il canadese ha costi più accessibili, sui 15 milioni, e sarebbe pronto a ritrovare il diesse a Trigoria. Kessié intanto vuole lasciare la Saudi League e si è proposto ad alcune società italiane. La Roma è tra queste. Insomma, a Trigoria le idee nono mancano, non resta che scavallare il 30 giugno e tuffarsi sul mercato in entrata.