Roma, Angelino al top: allenamenti duri in vacanza in attesa di conoscere il suo futuro

Roma, Angelino si allena e il mercato si muove

Anche in vacanza, l'esterno spagnolo non ha smesso di allenarsi per tenersi in forma in vista della prossima stagione, con qualsiasi maglia la dovrà affrontare. In attesa di conoscere il suo futuro, prosegue il suo lavoro fisico in palestra, come documentato dal suo ultimo post sul suo profilo ufficiale Instagram. Angelino infatti ha pubblicato alcune foto del suo allenamento in palestra con la scritta in descizione "Non stop". Saltata la trattativa con l’Al-Hilal, una nuova pista araba potrebbe portare alla cessione del giocatore entro il 30 giugno: l’Al Nassr ha infatti chiesto informazioni per lo spagnolo con l'intenzione di far partire una trattativa. Non solo Arabia, anche diverse piste in Europa. Su tutte il Sunderland dell'ex ds dei giallorossi Ghisolfi che sta fiutando il colpo, così come il Crystal Palace. Mentre in Spagna gli intermediari hanno offerto Angelino all’Atletico Madrid. Ma se la Roma ha fretta, tutti gli altri club no e possono sfruttare la situazione per strappare uno sconto.