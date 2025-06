"Paredes da lunedì al Boca con la maglia numero 5": l'indiscrezione dall'Argentina

Paredes dalla Roma al Boca: le anticipazioni della stampa argentina

Tra il club di Buenos Aires e Paredes c'è accordo su tutta la linea (anche sull'ingaggio) e come rivelato in Argentina dal quotidiano 'Olè' non solo il Boca ha già incassato il "sì" del calciatore, ma ha già pensato a quale numero di maglia assegnargli: sarà la 5, quella che nel calcio sudamericano viene tradizionalmente assegnata al 'volante', il regista della squadra. Sempre secondo 'Ole' sarà lunedì (30 giugno) il giorno dell'annuncio del trasferimento, che garantirà anche una plusvalenza alla Roma che lo aveva acquistato per 2 milioni di euro dal Paris-Saint Germain nell'estate del 2023.