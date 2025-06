Roma, svolta in uscita: Abraham al Besiktas, ci siamo. Operazione da 20 milioni 

Il Besiktas è vicino a un accordo con la Roma per acquistare il cartellino di Tammy Abraham a titolo definitivo. L’attaccante è reduce dal prestito al Milan e sarebbe rientrato a Trigoria dopo l’anno passato con la maglia rossonera. Anche perché lo scambio con Saelemaekers non si è concretizzato nonostante il patto d'onore impostato la scorsa estate. Il Besiktas ha convinto l’inglese, che a breve volerà in Turchia, appena l’accordo tra i club verrà messo nero su bianco. L'accordo non è totale: ballano ancora alcune cifre, soprattutto sotto la voce delle commissioni.