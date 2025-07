Roma, Arena in arrivo dal Pescara: nell'accordo può rientrare Plaia

Arena, debutto e gol da record tra i professionisti

Lo scorso 7 marzo, nel 4-1 contro la Lucchese, Arena ha segnato al suo debutto tra i professionisti a 16 anni e 25 giorni: nato a Sideney il 10 febbraio, è diventato il più giovane di sempre a debuttare nel girone B di Serie C e il primo classe 2009 in assoluto ad andare in gol tra i professionisti (dopo soli otto minuti dal suo ingresso in campo).

Arena, il bilancio stagionale con il Pescara

Arena ha collezionato 4 presenze in campionato con il Pescara, oltre alla rete segnata contro la Lucchese ha offerto anche un assist nel match in trasferta contro il Pontedera (successo degli adriatici con il finale di 3-0). Baldini lo ha mandato in campo nella finale playoff vinta ai calci di rigore contro la Ternana. Per lui un totale di 157 minuti giocati in stagione.