Paredes al Boca, è stallo: le condizioni che pone la Roma

ROMA - Emozionante la festa di compleanno a tema Boca Juniors , con tanto di torta con lo stemma del club. Sincere le parole di Leo sull’amore per gli xeneizes, così come romantico sarebbe il suo ritorno in una Bombonera in festa e che lo vorrebbe anche capitano. Tutto molto bello, ora però servono i soldi, quei 3,5 milioni di euro che la Roma ha concordato con Paredes in un gentleman agreement per lasciarlo tornare in Sudamerica. Quella clausola verbale che il Boca non ha ancora esercitato nonostante abbia spifferato ai quattro venti l’accordo raggiunto con il regista e il suo imminente trasferimento. Che succede? Come mai tutto questo ritardo?

La strategia della Roma

Ecco, al Fulvio Bernardini non vogliono pensare a una strategia per abbassare il costo del cartellino e per prendere Paredes a un paio di milioni in meno rispetto al famoso accordo stipulato col ragazzo. Del resto, se Riquelme ha aumentato l’offerta economica al giocatore, forse vuole abbassare quella del cartellino. Un giochino che la Roma non gradirebbe - se fosse così - e che non sarebbe disposta ad assecondare, specialmente adesso che quei 2,2 milioni di plusvalenza non sono più necessari vista la chiusura del bilancio 2024. Il discorso è semplice: o il Boca paga la famosa clausola da 3,5 milioni oppure il giocatore resta nella Capitale scontentando non solo il giocatore, non solo il tecnico Miguel Ángel Russo, ma anche quei tifosi del Boca che ormai assaporano il ritorno di Paredes e non accetterebbero l’ennesimo dietrofront.

Paredes vuole il Boca Juniors

In tutto ciò ad aspettare è soprattutto Paredes che ormai si sente già un giocatore del Boca Juniors e vuole sbarcare a Buenos Aires per essere a disposizione di Russo per il ritiro pre-campionato. Si sta godendo le vacanze insieme alla famiglia e ai figli (ieri ha postato la foto di Lautaro, nato tre mesi fa, inserendo anche i cuori blu, guarda caso) e con gli amici. Insieme a Dybala continua ad allenarsi e a lavorare per mantenere la forma fisica, al suo amico ha confidato l’attesa di ricevere il famoso via libera a indossare la maglia del Boca e a salutare i romanisti. Ecco, i tifosi giallorossi non sono rimasti particolarmente contenti di questa vicenda che si sta trascinando addirittura dallo scorso dicembre. Leo infatti avrebbe voluto tornare al Boca già nella sessione invernale ma non aveva trovato l’accordo economico: da quel momento non si sono mai interrotte le voci sul suo ritorno, e sei mesi dopo la situazione è cambiata solo in parte. La Roma aspetta, Leo pure, il Boca temporeggia. I media argentini sono convinti che la pec partirà nei prossimi giorni: a Trigoria se non vedono non credono.