Il preferito della Roma è Mikautadze, ma piace al Sunderland di Ghisolfi

ROMA - Scavallato giugno, quindi la chiusura del bilancio, la grana plusvalenze e l’esigenza di vendere, adesso per Frederic Massara è tempo di concentrarsi sul mercato in entrata. Ne ha bisogno Gasperini che vuole avere a disposizione il prima possibile una rosa completa per strutturare il suo gioco e preparare il gruppo alla prima stagione del nuovo progetto. Due difensori (uno titolare), un esterno a destra, un centrocampista e due attaccanti. Ruoli? Una seconda punta e un centravanti. Del resto, Abraham ha fatto le valigie ed è sbarcato a Istanbul per giocare col Besiktas, e il futuro di Shomurodov non è ancora così chiaro: se ci sono offerte può partire. In più sulla trequarti di sinistra c’è il solo El Shaarawy di piede destro a disposizione e la Roma cerca un titolare. E se Massara provasse il colpo “due per uno”, quindi trovare un giocatore che possa ricoprire il ruolo sia di seconda punta che di centravanti? L’affare sarebbe possibile e ridurrebbe anche la spesa di due giocatori in una soltanto, anche a prezzo contenuto. L’idea c’è, il profilo dell’attaccante pure e corrisponde al nome di Georges Mikautadze , ventiquattrenne di quel Lione caduto in disgrazia (retrocesso nella seconda divisione francese per problemi finanziari) e pronto a cederlo al miglior offerente.

Massara conosce Mikautadze

Massara lo conosce bene ed è intrigato all’idea di portarlo nella Capitale per regalarlo a Gasperini che potrebbe sfruttarlo come meglio crede. Da trequartista/seconda punta a sinistra per rientrare verso il centro e calciare con il destro, come attaccante accanto a Dovbyk (ha caratteristiche fisiche diverse dall’ucraino con i suoi 176 centimetri d’altezza), oppure da solo come punta di movimento. Tra l’altro Mikautadze è un attaccante moderno, pronto a prendere il pallone dalla trequarti, muoversi molto sulle linee e con un’ottima visione di gioco: duetta bene con il quinto di fascia, taglia il campo ed è abile nei filtranti. Insomma, a 24 anni è quel giocatore che con Gasp si divertirebbe e non poco.

I costi per la Roma

Tutto chiaro, tutto molto bello, ma il costo? Alla portata della Roma. Perché con il Lione in crisi finanziaria e la volontà del giocatore di lasciare il club se venisse respinto il ricorso per la retrocessione, la cifra sarebbe molto vicina a quella spesa un anno fa per prelevarlo dal Metz. L’OL spese 18,5 milioni più altri 4,5 milioni di bonus (non tutti attivati), più il 15% sulla plusvalenza che ne deriverebbe. Per il Lione anche solo andare in pari sarebbe un successo, quindi con 20-23 milioni di euro l’affare sarebbe fattibile.

La concorrenza per la Roma

Naturalmente sul giocatore non c’è soltanto la Roma. Il georgiano piace all’Eintracht Francoforte che sta vendendo la sua stellina Ekitike, ma anche - udite, udite - al Sunderland di... Ghisolfi. Il primo approccio della Roma all’entourage del giocatore è partito infatti dall’ex diesse che adesso sta fiutando il colpo con il club neo promosso in Premier League e che naturamente non ha vincoli legati ai parametri Uefa ma, anzi, un ricco presidente pronto a investire (vedi i 23 milioni per Le Fée). Di conseguenza, se Massara vuole Mikautadze deve affondare il colpo il prima possibile.

Piace Krstovic

L’alternativa? Una è senz’altro Krstovic che il Lecce valuta 25 milioni. Il ragazzo ha frenato la trattativa con il Leeds perché vorrebbe giocare le coppe europee, la Roma sarebbe una soluzione interessante. Colpi per il futuro: è in arrivo il baby Antonio Arena dal Pescara, il primo classe 2009 ad aver segnato tra i professionisti. La corsa adesso è sul bomber del presente.