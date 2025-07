Roma, sale Tagliafico. E in attacco si ragiona su Ferguson

È stata una giornata piena di novità sul futuro della Roma. Come ormai si è capito, Massara cerca quattro potenziali titolari da inserire nell’organico: un esterno destro, un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Gli acquisti però potrebbero salire di numero, anche nel reparto avanzato, se partisse Shomurodov dopo Abraham. Così si spiegano i contatti per due centravanti, Mikautadze del Lione e Krstovic del Lecce , per i quali la Roma si è sentita chiedere cifre altissime : il georgiano costa 40 milioni, nonostante la retrocessione del Lione stabilita in primo grado dal tribunale finanziario francese; il montenegrino può finanziare in toto la campagna acquisti di Pantaleo Corvino e non si sposta per meno di 25-30. Decisamente più economica la pista che conduce al nazionale irlandese Evan Ferguson , classe 2004 del Brighton: si sposterebbe anche in prestito. Dunque a Trigoria si sta ragionando sul suo profilo.

Il piano B

Un contatto nel frattempo c’è stato con il Lens, che Gasperini affronterà il 2 agosto in amichevole, per il centrocampista classe 2001 Neil El Ayanoui, francese di nazionalità marocchina. Figlio dell’ex tennista Younes, ha trascorso una stagione molto positiva in Ligue 1, chiusa con 8 gol e un assist. Massara lo conosce bene perché lo ha studiato da avversario quando era il direttore sportivo del Rennes. Può essere un’ottima alternativa al colombiano Rios, che è la prima scelta, come il danese O’Riley del Brighton. La valutazione di El Ayanoui si aggira intorno ai 20 milioni.

Roma, le occasioni

Ma il mercato offre tante possibilità. E molte se ne apriranno da qui alla fine dell’estate. Una riguarda ad esempio un difensore multiruolo, anche lui in forza al Lione fino allo scorso 30 giugno. Si tratta di Nicolas Tagliafico, nazionale argentino che può occupare indifferentemente la posizione di terzino sinistro o di centrale mancino. Il suo contratto è scaduto, quindi si può prendere a parametro zero. Il procuratore ha già sentito Massara, che sul tema è stato possibilista. Le perplessità riguardano l’età - compirà 33 anni il 31 agosto - e il conseguente rischio di ripetere l’operazione non riuscita con Hummels e Hermoso nel 2024. Al tempo stesso però il calciatore interessa e stuzzica Gasperini, che ricorda l’esperimento vincente effettuato con il bosniaco Kolasinac all’Atalanta, ingaggiato in circostanze analoghe quando era svincolato. Kolasinac, come Tagliafico, è in grado di impostare la manovra con il piede sinistro, anche scalando tra i difensori.

I giovani

Intanto diversi ragazzi usciti dal settore giovanile possono cambiare maglia nei prossimi giorni: Pagano è vicino al Bari, Mannini alla Juve Stabia.