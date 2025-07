Roma, Rios sempre più vicino: Massara brucia Inter e Porto

La sua storia è curiosa. Pur essendo nato in un piccolo villaggio della Colombia a 914 metri di altitudine, Vegachi, Richard è cresciuto in Brasile . Venne notato nel 2018 dagli scout del Flamengo durante il torneo sudamericano Under 20 di calcetto - il futsal, per essere rigorosi - e poi invitato per un provino. Lo tesserarono subito . Non tutto però è filato liscio, tanto è vero che Rios è finito in prestito al Mazatlan, in Messico , dove non venne riscattato nonostante la cifra bassa pattuita con il Flamengo: 1 milione. È quindi tornato in Brasile passando per il Guaranì e appunto il Palmeiras, dove è esploso . Punto fermo della nazionale colombiana di Nestor Lorenzo , ex giocatore del Bari, ha conquistato la medaglia d’argento nella Coppa America 2024 , persa ai supplementari nella finale contro l’Argentina (quando però lui era già uscito...).

Wesley e Tagliafico restano nel mirino, sondaggi per Pubill e Zortea

Ma il mercato della Roma si muove su più fronti. In Brasile è sempre vivo l’interessamento per l’esterno Wesley, per il quale il Flamengo ha chiesto 30 milioni. Si tratta. Ma è necessaria un po’ di pazienza perché a Rio de Janeiro c’è caos all’interno del club. Il direttore sportivo, José Boto, sta per saltare. Questo può cambiare la posizione rispetto a un trasferimento che Gasperini caldeggiava anche lo scorso anno, quando Wesley è stato a un passo dall’Atalanta. Di sicuro alla Roma un esterno destro serve, tanto è vero che si registrano sondaggi per Pubill (Almeria) e per Zortea (Cagliari). Più semplice chiudere la trattativa per Nicolas Tagliafico, esperto nazionale argentino che ha terminato l’esperienza al Lione per fine contratto. Massara è tentato dall’occasione low cost perché ingaggiandolo potrebbe coprire due ruoli: centrale sinistro di difesa e, all’occorrenza, esterno mancino. Gasperini lo accoglierebbe volentieri ricordando di aver trasformato un altro terzino svincolato, Kolasinac, in un perfetto interprete della difesa a tre a Bergamo. La Roma sta riflettendo solo sull’età, 33 anni tra un mese, dopo aver testato il fallimento di Hummels e (in parte) Hermoso. Qui bisogna accelerare però perché Tagliafico, libero da ogni vincolo, ha una proposta interessante del Siviglia. Restando sul pianeta argentino, Paredes è sbarcato a Roma per sbloccare l’affare con il Boca Juniors: vuole tornare in Argentina, Massara cercherà di accontentarlo. Non gratis però. Scaduta la clausola da 3,5 milioni, ne servono almeno 2 per raggiungere un’intesa.