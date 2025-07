Paredes, l'indizio social del Boca Juniors sul numero di maglia

Il numero di maglia di Paredes

I tifosi immortalati di spalle nelle foto social del Boca Juniors indossano tutti la maglia di Paredes con il numero 5, quello che in Sudamerica è generalmente assegnato al regista della squadra. Un 5 appare anche dopo il messaggio testuale del club di Buenos Aires. Negli ultimi due anni con la Roma, il giocatore argentino aveva indossato la maglia 16. In passato aveva già indossato la 5 nello Zenit San Pietroburgo e nella Roma nel 2016-17. Paredes si appresta a tornare nella squadra in cui si è formato, per la quale fa il tifo e che l'ha lanciato tra i professionisti nel 2011. Dopo le visite mediche e gli indizi social, si attende soltanto l'annuncio ufficiale del suo passaggio al Boca Juniors.