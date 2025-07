La Roma studia Hojlund ma rilancia per Wesley: le mosse di Massara

«Secondo voi, Hojlund si può prendere?». In uno dei tanti colloqui sui rinforzi ideali Gian Piero Gasperini ha nominato il vecchio pupillo, lanciato all’ Atalanta in una stagione magica e poi venduto al Manchester United per 70 milioni più 10 di bonus nell’estate del 2023. Ricky Massara, direttore sportivo appena insediato, ha guardato con gli occhi perplessi il suo allenatore ma poi ha lasciato correre i pensieri. Lo stesso ha fatto Ranieri. Hojlund, classe 2003, non se la passa benissimo in Inghilterra: nell’ultima stagione, cominciata male e finita peggio dal Man U che ha chiuso la Premier al quindicesimo posto e ha perso la finale di Europa League nel derby contro il Tottenham, il centravanti della nazionale danese ha deluso, segnando solo 10 gol complessivi (appena 4 in campionato). Ruben Amorim, il reclamizzato allenatore arrivato al posto di Ten Hag durante l’annata, non si è ancora espresso sul suo teorico bomber, dopo aver chiesto e ottenuto dal club l’acquisto dell’attaccante brasiliano Matheus Cunha dal Wolverhampton per 73 milioni.

Le valutazioni

Come si intuisce, certe cifre sono al di fuori della portata della Roma e di tutti i club italiani. Ma a Trigoria sperano che Hojlund, in cerca di rilancio nella stagione del Mondiale, possa muoversi in prestito, per poi giocarsi il posto in squadra con Dovbyk o magari per sostituirlo in caso di offerte mostruose per l’ucraino. L’ingresso di Hojlund, a certe condizioni, non pregiudicherebbe lo sbarco di Evan Ferguson, del quale leggete nell’altra pagina. Semmai potrebbe convincere Gasperini a giocare in modo diverso, con due punte centrali invece di una. Almeno in alcuni momenti delle partite.

La stretta

Ad ogni modo sembra chiaro che la Roma potrà varare un paio di investimenti di grido, per poi completare l’organico con le occasioni che via via si presenteranno. Non è un problema - è sempre opportuno ribadirlo - di liquidità o di solvibilità dei Friedkin ma di fair play finanziario: fino al 30 giugno 2026, la Roma deve stare a dieta per presentarsi in forma smagliante sulla bilancia dei conti Uefa. In questa strategia, Massara potrebbe spendere gran parte del gruzzolo in Brasile per l’esterno destro e per il centrocampista centrale. I nomi sono ormai stati individuati: Wesley del Flamengo e Rios del Palmeiras. Nelle ultime ore, la Roma si è concentrata soprattutto sul primo che già l’anno scorso Gasperini avrebbe desiderato accogliere all’Atalanta. Non siamo ancora al cin cin, perché ballano circa 5 milioni di differenza tra l’offerta di 20 e la richiesta di 25, ma la distanza non è incolmabile. Wesley ha già l’accordo con la Roma per un contratto di 5 anni da 2 milioni a stagione, tanto da aver rifiutato altre proposte. Non resta che attendere, insomma. A Trigoria infatti raccontano con ottimismo lo sviluppo dell’affare che risolverebbe il problema della fascia destra, rimasta incustodita dopo l’addio di Saelemaekers.

Il colombiano

Quanto a Rios, che è il centrocampista preferito dalla Roma, la forbice oggi è più ampia perché il Palmeiras chiede 30. Così si spiegano i contatti ancora allacciati con il Lens per l’omologo francese di origine marocchina El Aynaoui, che piace a Massara. Ma sono schermaglie normali, specialmente a metà luglio. Il piano A rimane Rios, nazionale colombiano che risponde in tutti i requisiti all’identikit del mediano tagliato per Gasperini. E che l’Inter, non avendo certezze sulla partenza di Calhanoglu, ha momentaneamente mollato.