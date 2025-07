Roma, Solbakken verso il ritorno in Norvegia: trattativa avanzata con il Molde

È agli sgoccioli l'avventura italiana di Ola Solbakken, prossimo ormai a lasciare la Roma e la Serie A per fare ritorno in patria e tentare di rilanciare la sua carriera. Che dalla possibile svolta del 2023, con l'approdo a parametro zero in giallorosso, dopo le belle stagioni disputate con il Bodo Glimt, gli ha riservato stagioni interlocutorie, con i prestiti all'Olympiacos, all'Urawa Reds e all'Empoli, nell'ultima stagione. Esperienze che non gli sono valse la conferma da parte del nuovo tecnico giallorosso Gasperini, che lo ha escluso dai convocati per il ritiro.