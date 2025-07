Ferguson alla Roma è ufficiale: la nota del club e i dettagli dell'accordo con il Brighton

Roma, ufficiale Ferguson: i dettagli dell'operazione

Primo irlandese nella storia giallorossa, la punta classe 2004 (nella seconda parte dell'ultima stagione in prestito al West Ham) va a rinforzare la squadra del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini che nei giorni scorsi, in attesa di Wesley )per il quale il club sta accelerando la trattativa con il Flamengo), aveva già salutato l'arrivo del centrocampista El Aynaoui dal Lens. Prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto (per 35 milioni di euro) la formula dell'operazione tra il Brighton e la Roma che intanto lo ha annunciato con un comunicato sui propri canali ufficiali.

La nota della Roma e il numero di maglia scelto dall'attaccante

Nel suo comunicato la Roma si dice " lieta di annunciare l'acquisto di Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion " spiegando che "l'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto". E ancora: "Nato a Bettystown il 19 ottobre 2004, Ferguson è il primo calciatore irlandese nella storia della Roma. Cresciuto nel Bohemian FC, nel 2021 è stato ceduto in Premier League al Brighton. Nel gennaio 2025 è passato in prestito al West Ham. Con la nazionale maggiore dell’Irlanda ha debuttato nel novembre 2022 e ha segnato finora 4 gol in 18 presenze. Tra club e nazionale, ha collezionato complessivamente 103 presenze e 21 reti. Ferguson ha scelto la maglia numero 11. Benvenuto a Roma, Evan!".