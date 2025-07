Roma, un'ala per Gasperini: tutti i nomi sulla lista di Massara

Dice il proverbio: «Quando il mare è calmo sono tutti timonieri». Non è certo il caso della Roma che nelle ultime stagioni ha sempre navigato a vista per quel settlement agreement concordato con l’Uefa e che ha creato non certo pochi problemi nelle operazioni in entrata e in uscita. Diciamo che il mare non è mai stato una tavola e, anzi, Massara lo ha trovato più agitato del solito quando è salito a bordo a dieci giorni dalla chiusura del bilancio, quindi con le conseguenti plusvalenze da portare a termine per ottemperare ai paletti del fair play finanziario. E se è vera la massima di Seneca «Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare», il direttore sportivo ha cercato immediatamente di mantenere la calma e adattare la velocità e l’assetto della barca alle condizioni del mare, per guidarla nella giusta direzione senza sbattere contro le onde che minacciano la stabilità giallorossa. Chiuso il capitolo plusvalenze, archiviati gli arrivi di El Aynaoui e Ferguson, adesso Massara vuole definire gli affari Wesley e Ghilardi per poi concentrarsi sull’esterno d’attacco, l’ultimo arrivo di questa prima fase del mercato romanista. Il timoniere è ancora alla ricerca del nome migliore, sempre nel rapporto qualità prezzo, ma intanto diversi agenti hanno messo sul piatto una serie di nomi che possono interessare Gasperini e fare al caso della Roma nel suo piano di investimento: prendere giocatori forti, giovani, con un cartellino anche alto ma con uno stipendio basso in modo da essere eventuali asset per il futuro. In questo senso i nomi proposti a Massara come esterni alti a sinistra e di piede destro corrispondono alla perfezione all’identikit cercato dalla società e dal tecnico.

Roma, è partito il casting

Christos Tzolis, esterno della bottega cara Bruges, ha 23 anni e nell’ultima stagione ha segnato 21 gol e servito 16 assist. D’accordo, il campionato belga non sarà certo come quello italiano o delle cinque top divisioni europee, ma il ragazzo di Salonicco ha dimostrato ottime cose anche nelle sue 12 apparizioni in Champions in cui ha segnato un gol e servito tre assist. Crescita costante dimostrata anche quattro giorni fa nella supercoppa di Belgio giocata contro i campioni dell’Union Saint-Gilloise: sotto di un gol, Tzolis prima ha segnato la rete del pari, poi ha servito l’assist per il gol della vittoria. Primo trofeo in cassaforte, il Bruges spera che non sia anche il suo ultimo visto l’interesse di tanti club tra cui anche il Bologna che sta cercando l’eventuale sostituto di Ndoye. Costo del cartellino? Intorno ai 30 milioni, un tesoretto che la Roma ha già in tasca parzialmente visto che oltre a El Aynaoui avrebbe voluto acquistare a centrocampo anche Rios. Le modalità del pagamento farebbero eventualmente la differenza.

Roma, le altre piste

Trenta milioni, più o meno il costo del giovane Eliesse Ben Seghir, altro ragazzo che si è messo in mostra in Champions con il Monaco. Nove gol e quattro assist totali nell’ultima stagione: il marocchino ha il contratto in scadenza nel 2027 e non ha intenzione di rinnovare: può essere un vero e proprio crack del mercato. Scade tra un anno invece il contratto di Hudson-Odoi che il Nottingham Forest lascerebbe andare davanti a una buona offerta di 15-20 milioni: il contratto da 2,3 milioni netti non spaventa la Roma e all’attaccante non dispiacerebbe certo trasferirsi in Italia. Guadagna molto meno (800mila euro netti a stagione) Antonio Nusa del Lipsia, ma il cartellino è superiore ai trenta milioni. Insomma, per un esterno titolare la Roma dovrà inevitabilmente spendere tanto: ma con Gasperini si sa, l’investimento non è mai a fondo perduto.