Ghilardi, trattativa senza sosta: quando offre la Roma. E c’è un nome nuovo 

Massara sta lavorando per chiudere l’arrivo del difensore centrale. Una nuova offerta è pronta per arrivare a Ghilardi del Verona: 10-11 milioni di parte fissa più un altro paio di milioni di bonus per l’Hellas: la Roma conta di chiudere l’affare entro la fine della prossima settimana, in tempo per mandare il ragazzo in ritiro in Inghilterra con Gasperini.