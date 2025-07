Roma, la coppia è servita: Wesley e Ghilardi in arrivo

Roma-Flamengo, si è sbloccata la trattativa per Wesley

E forse prima di partire l’esterno dovrebbe lasciare nello spogliatoio del centro sportivo del Flamengo un piccolo omaggio a chi lo sostituirà. Perché se Wesley è ormai prossimo a diventare un giocatore della Roma lo deve anche a Emerson Royal che ha stracciato l’accordo che aveva preso con il Besiktas e ha accettato l’offerta last minute del diesse Boto, pronto ad accogliere il suo nuovo esterno di destra. Alla fine l’affare si è sbloccato grazie al terzino del Milan e alla bravura del Flamengo che ha spinto con forza su Emerson per superare l’avversaria turca a meno di un passo dalla linea del traguardo. La trattativa è stata portata avanti la scorsa notte, precisamente quando Wesley era in campo contro il Bragantino (alla fine ha giocato per assenza di alternative dovute ai tanti infortuni che hanno colpito la squadra in difesa) mentre il diesse Boto invece era costantemente al telefono con gli agenti del milanista che oggi volerà a Rio per visite e firma. Il gol vittoria è arrivato sia da Wesley in campo sia dalla società con la chiusura dell’affare. Nella Capitale le visite mediche al Campus Biomedico sono prenotate e non si aspetta altro che lo sbarco del giocatore acquistato per 25 milioni più 3-5 di bonus, alcuni facili altri meno. Al ragazzo un contratto quinquennale da 2,3 milioni di euro netti a stagione. Tutto fatto: quando Emerson Royal partirà per Rio, Wesley si imbarcherà per volare verso la sua nuova casa. E la Roma - che professa l’inevitabile cautela di chi è a un passo dalla fumata bianca - può finalmente esultare dopo aver trovato l’accordo col Flamengo ed essere stata attenta e scaltra a mantenere alto il corteggiamento verso il giocatore per evitare inserimenti o ripensamenti.