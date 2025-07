Wesley alla Roma: ci siamo. L'ultimo indizio arriva dal suo barbiere...  

"Ciao ciao, fratello". E poi due cuori: uno giallo e uno rosso. Parole ed emoticon che non lasciano spazi a dubbi o interpretazione perché il barbiere ha salutato Wesley, ormai un promesso sposo della Roma. Si tratta di un altro indizio social. Stavolta arriva dall'uomo che si occupa dell'acconciatura del brasiliano, uno dei preferiti di Gasperini per sistemare la fascia.

Wesley sbarca alla Roma

Come è noto Wesley è pronto a prendere il volo diretto Rio de Janeiro-Fiumicino e sbarcare entro la fine della settimana a Roma, giusto in tempo per sostenere le visite mediche, firmare il contratto e poi partire con Gasperini prima per Lens e poi per Burton upon Trent. Ormai sembra tutto fatto. Del resto, i capelli sono a posto, la viligia è quasi pronta e gli amici lo stanno salutando pubblicamente...