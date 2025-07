Wesley "anticipa" la Roma, la foto in aeroporto è più di un indizio: quando arriverà nella Capitale

La Roma si prepara ad accogliere Wesley, atteso nelle prossime ore nella Capitale. La lunga trattativa tra i giallorossi e il Flamengo si è risolta nel migliore dei modi, anche grazie al ritorno in brasile di Emerson Royal, erede designato del prossimo esterno di Gasperini. Un sogno che si avvera per Wesley, che nelle ultime settimane non ha mai nascosto la sua voglia di venire in Italia, impazienza confermata anche dalla sua ultima storia Instagram in aeroporto.