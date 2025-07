Gasperini insiste: "Roma in ritardo sul mercato? Non è un alibi ma..."

Gasperini e le parole sul mercato della Roma

"Siamo in grande ritardo" ha detto scherzando, ma rispondendo poi così a chi gli ricordava che l'esterno brasiliano Wesley è atteso nella Capitale nelle prossime ore: "Sbarca domani? Ma poi magari riparte e deve passare da qualche altra parte - ha replicato sorridendo -. Io faccio il conto da maggio, in pratica dalla fine della stagione passata e si fa in fretta a vedere gli assenti e chi è andato via. Ma questo non è un alibi, è una fotografia. Se mancano quattro o cinque tasselli? Basta fare i conti, l'aritmetica non è un'opinione. Chiaro poi che l'allenatore vuole le cose sempre fatte al più presto, altrimenti cosa facciamo a fare la preparazione? Io spero comunque che quello che abbiamo nella testa si possa realizzare. C'è tempo fino al 31 agosto e non so quanto ci vorrà".