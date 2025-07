Roma, incredibile Wesley: l'arrivo a Fiumicino è uno show, oltre 100 tifosi all'alba

Poco dopo le 6 di questa mattina è arrivato a Fiumicino Wesley, esterno destro brasiliano tanto voluto da Gasperini per la sua Roma. E la cosa incredibile è che ad aspettarlo c'erano, all'alba, oltre 100 tifosi: applausi, cori, magliette, uno show incredibile. Che ha lasciato di stucco lo stesso giocatore e anche i tanti ignari passeggeri presenti nello scalo romano. Partito da Rio nel tardo pomeriggio italiano di ieri, oggi farà visite mediche e firma per poi, in tarda serata o domattina, ripartire subito per il Brasile, come svelato dallo stesso Gasperini. Il motivo? Semplice: pratiche burocratiche per ottenere il visto. Intanto, però, la Roma lo ha fatto arrivare per farlo firmare e accelerare tutto. Da giovedì, poi, tornerà in Italia per cominciare davvero la sua avventura in giallorosso.