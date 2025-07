Da Paixao a Fabio Silva fino a Nusa: tutti i nomi per l'attacco della Roma

ROMA - Passano i giorni e aumentano i nomi. Inevitabile. Perché tutto il mondo pallonaro (agenti in primis) sa che la Roma farà un investimento molto importante per l’ attaccante esterno di piede destro che andrà a occupare il lato sinistro. Ai piani alti a Trigoria si pensa a non sbagliare mossa. Anzi, c’è la ferma convinzione che una grande stagione passi dai gol e dalla fame del prossimo acquisto offensivo. Per questo motivo si ragiona su più tavoli partendo dal presupposto che il giocatore che arriverà dovrà essere tendenzialmente giovane, già pronto e in prospettiva rivendibile, logicamente a una cifra molto più alta.

Roma, due profili per Gasperini

Dal radar della Roma non è mai uscito Igor Paixao del Feyenoord. Il brasiliano ha brillato nella scorsa stagione con 18 gol e 19 assist in tutte le competizioni, distinguendosi soprattutto in Champions League. Sembra pronto per lasciare l’Olanda a 25 anni. La Roma si è inserita in una corsa che vede il Marsiglia in netto vantaggio. Anche il Leeds è interessato al ragazzo. Il cartellino di Igor Paixao è valutato non meno di 30 milioni. Un altro profilo monitorato è quello di Fabio Silva, attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton. Reduce da un’ottima annata in prestito al Las Palmas, dove ha segnato 10 gol e fornito 3 assist in 24 presenze, il 23enne è un profilo versatile che ha il contratto in scadenza tra un anno. Il costo, quindi, è molto inferiore e si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Roma, un greco nel mirino

La Roma non si ferma a Paixao e Silva e sta valutando altri giocatori di alto livello. Antonio Nusa, norvegese del Lipsia, piace parecchio a Massara. Costa parecchio - i soliti 30 milioni - ma il suo ingaggio da 800 mila euro netti lo rende un’opzione interessante. Chi lo conosce dice che è un potenziale crack per il futuro. Un nome meno noto ma altrettanto intrigante è quello di Kevin Schade, esterno offensivo tedesco del Brentford, proposto alla Roma come opzione low-cost. Attenzione pure a Christos Tzolis, 23enne del Bruges. Con 21 gol e 16 assist alle spalle, il greco ha dimostrato di essere un attaccante completo, capace di brillare anche in Champions League. In Belgio la sua valutazione oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma la Roma potrebbe lavorare su modalità di pagamento flessibili per chiudere l’operazione. La sua cattiveria sotto porta e il suo dinamismo lo rendono un’alternativa di alto livello.

Roma, tanti giocatori proposti

Tra i giocatori proposti ci sono anche Eljif Elmas, offerto dal Lipsia per 15-18 milioni di euro dopo un prestito convincente al Torino (4 gol in 13 presenze) e un passato al Napoli. Costa parecchio Eliesse Ben Seghir, talento marocchino del Monaco, considerato uno dei prospetti più promettenti d’Europa, mentre è più accessibile Callum Hudson-Odoi del Nottingham Forest, il cui cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni. Insomma, il casting è apertissimo e non si possono escludere altri nomi da aggiungere.