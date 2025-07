ROMA - " Servono i giocatori durante la preparazione, altrimenti a che serve farla?". Questo il 'messaggio' di Gian Piero Gasperini alla Roma dopo l'amichevole vinta due giorni fa sul campo del Kaiserslautern e una novità delle ultime ore non potrà dunque che fare piacere al tecnico giallorosso, così come ai tifosi che hanno accolto in massa e con grande entusiasmo Wesley, esterno brasiliano sbarcato a Fiumicino ieri (27 luglio) dopo l'accordo raggiunto con il Flamengo ( 25 milioni di euro più 5 di bonus al club di Rio de Janeiro e un quinquennale da 2,3 milioni a stagione per il calciatore).

Wesley non tornerà in Brasile: subito in campo con la Roma A differenza di quanto inizialmente previsto, infatti, Wesley non dovrà tornare nelle prossime ore in Patria per completare le pratiche burocratiche legate al visto, ma lo farà a settembre approfittando per la sosta delle nazionali. Il 21enne esterno, che Gasperini voleva già l'anno scorso all'Atalanta, resterà invece nella Capitale e già da domani pomeriggio si allenerà regolarmente a Trigoria insieme ai suoi nuovi compagni di squadra, con la possibilità di iniziare ad assorbire i dettami dell'allenatore.

Ufficiale l'acquisto dal Flamengo: la nota del club e il numero di maglia Nel frattempo sempre oggi (28 luglio) la società giallorossa ha ufficializzato l'operazione con un comunicato pubblicato sul proprio sito: " L'AS Roma - si legge nella nota - è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Wesley França dal Flamengo. Classe 2003, l'esterno destro ha collezionato oltre 100 presenze in prima squadra nella squadra rossonera di Rio de Janeiro, partecipando anche al Mondiale per Club organizzato dalla FIFA nel 2025. Il 20 marzo 2025, inoltre, Wesley ha esordito nella nazionale maggiore brasiliana, nel match vinto 2-1 dalla Seleçao contro la Colombia. In giallorosso indosserà la maglia numero 43, sarà il quarantaseiesimo brasiliano della storia della Roma. Benvenuto a Roma, Wesley!". Calciomercato Roma Wesley arriva alla Roma, spuntano le ironie social dei tifosi giallorossi

