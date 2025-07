Dovbyk è in bilico: a quali condizioni la Roma potrebbe cederlo

ROMA - Artem Dovbyk ha scelto di cambiare numero di maglia e di tornare al caro vecchio nove, quello che gli ha portato tanta fortuna due stagioni fa quando con il Girona aveva segnato ventiquattro gol diventando il capocannoniere della Liga. Il numero del bomber, il numero che ogni attaccante sogna di portare sulla schiena e che adesso sostituirà quell’11 che un anno fa aveva scelto come soluzione di ripiego. La domanda che adesso si pongono al Fulvio Bernardini è se Dovbyk riuscirà a giocare una partita ufficiale con quel nove sulla maglia della Roma, o se invece il suo destino sarà lontano dalla Capitale. Perché il gigante ucraino non è incedibile , sia per un discorso economico sia per quello tattico, e ha ricevuto diverse manifestazioni d’interesse che la Roma sarebbe pronta ad approfondire a determinate condizioni.

Dovbyk, un rendimento incerto

Perché di fatto Artem non è riuscito a rendersi indispensabile la passata stagione, né a farsi apprezzare in pieno dagli allenatori che ha avuto, da De Rossi a Juric fino a Ranieri. Il suo rendimento è stato piuttosto altalenante ma soprattutto inefficace nelle partite che hanno contato: non solo ha segnato poco negli scontri diretti, appena due gol, ma addirittura non ha mai visto la porta. In quattordici partite di campionato Dovbyk non ha mai tirato verso lo specchio: di queste, undici sono match contro le prime dieci del campionato. Addirittura non ha proprio tentato il tiro nelle sfide d’andata e di ritorno contro Lazio e Atalanta, poi contro il Como, il Napoli e il Parma. In altre tredici partite ha calciato verso la porta soltanto una volta a gara. Un rendimento non certo esaltante, anche a causa di un infortunio che non gli dà tregua.

Roma, Dovbyk tormentato dall’infortunio al ginocchio

E questo è il secondo aspetto che spinge la Roma a valutare offerte per lui. Dovbyk ha giocato la scorsa stagione stringendo tante volte i denti per un problema al ginocchio che porta a un’infiammazione tendinea e, di conseguenza, anche a problemi muscolari e sovraccarichi. Ha chiuso la scorsa stagione ai box, ha ricominciato la nuova allo stesso modo. Nelle ultime due settimane si è allenato con la squadra soltanto un paio di volte, domani proverà a rientrare ma è la continuità a mancargli. E questo preoccupa e non poco la Roma e naturalmente Gasperini. Di fatto Dovbyk ha saltato metà preparazione estiva e il tecnico spera quantomeno che possa tornare a disposizione per la settimana in Inghilterra per cominciare a studiarlo e a prepararlo.

Dovbyk, la Roma chiede 35 milioni

Nel frattempo Massara ha ricevuto diversi sondaggi dall’Italia e dall’estero per il centravanti. La risposta? Parliamone, ma a certe condizioni. Naturalmente economiche: Dovbyk non andrà via per meno di 35 milioni, e se lo farà sarà a titolo definitivo o in ogni caso con un obbligo di riscatto certo. Perché se dovesse andare via la Roma dovrebbe andare a individuare un nuovo rinforzo e non sarebbe low cost. A quel punto Rasmus Højlund del Manchester United, che tanto piace a Gasp, diventerebbe il primo obiettivo. Anche dalla Premier, oltre che dalla Turchia, sono arrivate manifestazioni d’interesse per il centravanti: la Roma aspetta novità sia dai club sia dal centravanti che proverà a tornare in campo per cercare di convincere Gasperini.