Ghilardi alla Roma, nelle prossime ore le visite mediche

ROMA - E finalmente sono della Roma sia Wesley che Ghilardi. Il primo ha vestito ieri quella maglia che tanto a lungo ha desiderato e per cui ha combattuto in queste ultime estenuanti settimane. Il secondo lo farà molto presto, probabilmente già nelle prossime ore. Intanto chi ha visto il brasiliano tra Trigoria e l’hotel dove in questo momento alloggia lo descrive come il ragazzo più felice del mondo. Un enorme e costante sorriso sul volto, i selfie e gli autografi con i tifosi che hanno avuto la fortuna di intercettarlo, la grande voglia di cominciare a tutti gli effetti l’avventura in giallorosso con le prime corse sulla fascia destra. Wesley è infrenabile, così come Gasp che lo voleva già un anno fa all’Atalanta e che scalpita per lavorarci. Sogno esaudito, la Roma ha deciso di posticipare a settembre le pratiche del visto di lavoro - che ieri lo avrebbero dovuto far imbarcare nuovamente per Rio - per cominciare a lavorare già da questo pomeriggio con i suoi nuovi compagni di squadra. Una volta appurata la fattibilità del rinvio del viaggio in Brasile sia per lavorare al Fulvio Bernardini sia per viaggiare in ritiro a Burt upon Trent, in Inghilterra, Wesley non ha dovuto far altro che tornare nel suo hotel con il suo agente e aspettare l’inizio ufficiale della nuova avventura. Intanto ieri ha naturalmente firmato il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi cinque anni con un ingaggio da 2,3 milioni di euro netti più bonus, poi ha fatto un lungo giro del centro sportivo e rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore della Roma: «Felicissimo di essere qui, darò tutto per questa maglia».