La Roma con Ghilardi punta sul made in Italy: "Faremo grandi cose"

ROMA - Nell' esterofilia galoppante che sta affascinando il nostro calcio, la Roma ha saputo distinguersi andando a corteggiare, convincere, trattare e infine acquistare uno degli ultimi eredi della scuola difensiva italiana tanto apprezzata nel mondo. Daniele Ghilardi , colonna della Nazionale Under 21 che fu di Nunziata e del Verona che ha chiuso l’ultima stagione al 14° posto con un rassicurante +6 sulla zona rossa, da oggi potrà iniziare a scalare le gerarchie giallorosse . Sulla carta non parte con i gradi del titolarissimo - nel terzetto difensivo dovrebbe giocarsi il posto con Mancini , a meno che non venga utilizzato da centrale di sinistra - però Gasperini l’ha voluto fortemente e il segnale che arriva al ragazzo è piuttosto incoraggiante . Ghilardi , che è stato anche vicecampione del mondo con l’Under 20, a Trigoria ritroverà Baldanzi e Pisilli , con i quali ha condiviso la crescita in maglia azzurra: sono state le prime due persone che ha sentito quando la trattativa con Massara è entrata nel vivo.

Ghilardi, l'arrivo a Roma

Ieri, intorno a mezzogiorno e mezza, il classe 2003 è sbucato in città dalla stazione Termini. «Sono molto contento di essere qui - le prime parole pronunciate davanti ai tifosi che lo hanno accolto con calore - spero che si faccia una grande annata». Qualcuno ha provato a punzecchiarlo, lui s’è fatto trovare pronto: «Se sono preoccupato per gli allenamenti di Gasperini? Macché!» ha detto con un gran sorriso, segno distintivo che non ha mai abbandonato il suo volto nel corso dell’intera giornata. Lasciati i binari, la prima tappa è stata il Campus Biomedico per le visite, poi è arrivato a Trigoria dove, oltre a salutare il suo agente Minieri, ha stretto la mano a Gasp e ha firmato il contratto fino al 2030 da circa 1 milione a stagione. Oggi partirà per la Francia insieme al resto del gruppo, dovrà poi sfruttare la settimana di allenamento inglese al St George Park per recuperare forma e terreno.