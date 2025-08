Roma, Gasperini vuole subito un esterno: la richiesta a Massara

INVIATO A LENS - Gasperini continua ad aspettare la scintilla. In questi giorni di calma apparente lo ha ribadito al ds Massara, facendo la conta dei presenti e degli assenti e ricordando al dirigente l'impegno che Friedkin aveva preso nei suoi confronti nel momento in cui l'allenatore ha deciso di sposare la Roma salutando l'Atalanta: la promessa di poter contare almeno su 4 o 5 nuovi titolari per favorire una vera metamorfosi calcistica. Tra allenatore e direttore sportivo - ieri dopo la partita di Lens è volato a Roma per riprendere le trame di mercato - c'è una buona sintonia: grazie a questa comunione d'intenti, Gasp ha ottenuto il difensore che voleva in base alle risorse disponibili (Ghilardi) e il terzino dei desideri cercato pure a Bergamo (Wesley). El Aynaoui e Ferugson sono altri due potenziali pedine nel suo scacchiere ideale, eppure manca ancora un tassello, forse il più importante, affinché il progetto cominci a prendere forma: l'ala che possa far decollare il 3-4-2-1. Tutto il resto del mercato sarebbe di contorno: un centrocampista in più, un altro difensore, una punta se partisse Dovbyk, valutato 38 milioni, e magari pure qualche intuizione a buon prezzo. Sull'esterno no, non si può indietreggiare. Gasperini sa che Dybala è un diamante, ma come tale va gestito nella prospettiva di farlo arrivare in fondo a tutte le competizioni. Su El Shaarawy si può sempre fare affidamento come uomo in più. Poi c'è Pellegrini, che ha altre caratteristiche ma non potrà mostrarle di inizio settembre. E c'è pure Baldanzi, sul quale verranno fatte delle valutazioni a fine ritiro. Restano Pisilli e Soulé: Gasp stravede per loro, entrambi però non possono essere ancora considerati inamovibili. In conclusione, un'ala dal dribbling facile e capace di generare progressioni inarrestabili in campo aperto la Roma non ce l'ha. E all'allenatore servirebbe come il pane.