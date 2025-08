Abdulhamid dalla Roma al Lens: l'annuncio con un video ispirato ai Simpson 

Saud Abdulhamid è ufficialmente un giocatore del Lens : il club francese lo ha presentato ispirandosi alla sigla dei Simpson , trasformando il suo annuncio in un cartone animato. Un video curato nei minimi dettagli dopo aver comunicato attraverso i social la formula del trasfrimento e il numero di maglia: "Il terzino moderno Saud Abdulhamid si unisce al Sang et Or in prestito con opzione di acquisto dalla Roma . Il nuovo numero 23 del Lens diventerà il primo saudita a giocare in Ligue 1 ".

Saud Abdulhamid al Lens dalla Roma in prestito con diritto di riscatto

Nella nota ufficiale del Lens si legge: "Da una casacca color sangue e oro all'altra! Una scommessa sicura nel calcio saudita, Saud Abdulhamid (38 presenze con l'Arabia Saudita) continua il suo viaggio europeo nell'Artois. Dopo una stagione all'AS Roma, dove ha giocato in particolare in UEFA Europa League, il terzino destro 26enne si unisce al Lens in prestito per una stagione con diritto di riscatto".

Lens, il direttore sportivo Leca: "Saud è un terzino moderno"

A corredo delle prime foto di Abdulhamid con i dirigenti del Lens è arrivato anche il commento del direttore sportivo Jean-Louis Leca: "Saud è noto per il suo dinamismo, la sua esplosività e la sua combattività, caratteristiche che lo rendono un terzino moderno. L'intensità che è in grado di portare in campo corrisponde a quella che ci si aspetta da un giocatore del Lens".