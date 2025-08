Mercato Roma, si decide: i tre nomi per l’attacco. Ecco la situazione

Roma, la tela di Massara

Molto dipenderà dalle prossime mosse di Massara, che per abitudine non punta mai un solo obiettivo bensì tesse un'ampia tela nella quale finiscono diversi profili. Echeverri è tra questi, ma non è l'unico. Fabio Silva del Wolverhampton piace alla Roma perché nel 3-4-2-1 farebbe l'esterno ma anche la seconda punta, all'occorrenza addirittura il centravanti "leggero". Nene Dorgeles ha ancora altre caratteristiche: ha un importante feeling con il gol (15 nell'ultima stagione al Salisburgo), possiede una muscolatura da centometrista e fa della velocità e della capacità di controllare il pallone a giri elevatissimi una dote più unica che rara. Il primo costa 15 milioni e il secondo 20, ma quest'ultimo, negli ultimi giorni, è salito nell'indice di gradimento perché il suo club, a differenza degli Wolves, ha aperto alla possibilità del riscatto tra un anno. La Roma non molla neppure Enciso del Brighton, società con la quale i rapporti sono ottimi dopo l'affare Ferguson. Il nodo resta lo stesso: rinviare di dodici mesi, se possibile, l'investimento. Si gioca sulla formula anche la partita argentina: il City cederebbe Echeverri alla Roma solo in prestito secco, il ds però non vorrebbe valorizzare un calciatore per poi perderlo senza lottare, così ha proposto di inserire nell'affare il diritto di riscatto e, a garanzia dei biancocelesti di Manchester, pure la possibilità di un controriscatto. Le diplomazie sono al lavoro. Da Lens, dove ha lasciato Saud in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni, Massara sabato notte è volato direttamente a Roma per coordinare meglio le varie trattative. Mercoledì raggiungerà a Burton Upon Trent la squadra e Gasperini, che lo attende come si aspetta un familiare che torna da un viaggio con un regalo.