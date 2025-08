Roma, Gasperini boccia Dovbyk e stabilisce nuove regole per il capitano

INVIATO A BURTON UPON TRENT - L'esigenza è parente stretta dell'ambizione. È esigente chi vuole vincere, chi insegue dei sogni senza darsi la scappatoia degli alibi, chi non si accontenta di vivacchiare. «Dipende sempre da quello che vogliamo fare e dagli obiettivi che ci poniamo», ha detto ieri Gian Piero Gasperini dopo essersi sgolato sul campo intitolato a Sir Bobby Charlton, nel centro sportivo della nazionale inglese, mentre attende novità dal ds Massara che sta portando avanti le trattative di mercato da Roma. Come a voler sottolineare che la qualificazione in Champions non potrà essere una pretesa senza un altro acquisto di valore. Soprattutto in attacco. «Le partite e le stagioni si decidono lì davanti e a noi qualcosa manca, lo sapete», ha ribadito l'allenatore. Servirebbe prima di tutto un'ala per far decollare il suo progetto. Per rinforzarsi, prima ancora che per completarsi, «due cose ben diverse».