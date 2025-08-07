Il triduo romano di Frederic Massara, vissuto in una Trigoria deserta al fianco dei propri collaboratori più stretti, ha portato a un risultato sostanziale: Jan Ziolkowski, centrale polacco di 194 cm che abbina fisicità a qualità nell'impostazione dal basso, va considerato ormai un colpo chiuso. La Roma avrebbe convinto il Legia Versavia con un'offerta da 4,5 milioni per questo corazziere della difesa che ha doti da regista come fosse un playmaker, destinato secondo gli osservatori a un futuro radio so. Jan, 20 anni, sarà il sesto acquisto estivo dopo Ferguson, El Aynaoui, Wesley , Vasquez e Ghilardi e il quinto centrale in rosa oltre Mancini, N'Dicka, Hermoso e lo stesso Ghilardi. Restano solo da capire le tempistiche del trasferimento, perché i polacchi avranno bisogno di Ziolkowski almeno fino al 14 agosto, quando giocheranno il ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro l'Aek Larnaca. Da Ferragosto il ragazzo sarà sostanzialmente libero di imbarcarsi in direzione Fiumicino. Considerato Kumbulla in uscita, con l'interesse dell' Atalanta di Juric da registrare, e la capacità di adattarsi nei tre dietro di Celik, che piace al Galatasaray, il reparto dovrebbe essere al completo.

Echeverri vuole solo la Roma

Numericamente, la Roma sarebbe a posto pure sulla trequarti con Dybala, Soulé, El Shaarawy, Baldanzi, Pellegrini e all'occorrenza Pisilli. Nessuno tra loro, però, ha le caratteristiche che servono a Gasp: sprint oltre la tecnica, progressione in campo aperto oltre il dribbling nello stretto, e almeno una decina di gol nel bagagliaio. È per questo motivo che il ventiduenne del Salisburgo Nene Dorgeles è finito sotto la lente d'ingrandimento del ds della Roma. Costa però 20 milioni e Newcastle e Crystal Palace si sono già informate. Quello per cui Massara ha mosso i passi più concreti resta Claudio Echeverri, il giovane fantasista del City, 19 anni, che ha già rifiutato il trasferimento in prestito nella succursale Girona e che sta aspettando un rilancio della Roma per abbracciare i connazionali Soulé e Dybala. Echeverri vuole solo i giallorossi. Massara è in attesa di una risposta dagli inglesi sull'ultima proposta: prestito secco, riscatto a 35 milioni di euro e controriscatto a 40. A Manchester sanno di non poter garantire al "diablito" il giusto minutaggio, così potrebbero convincersi che, a mali estremi, poi pagherebbero soltanto 5 milioni un'eventuale valorizzazione. Al momento resta più defilato Fabio Silva, per il quale servono 15 milioni subito, mentre continuano a salire le quotazioni di Eginaldo, classe 2004 dello Shakhtar che costa la stessa cifra. La società punta a costruire una squadra giovane che Gasperini dovrà plasmare a propria immagine e somiglianza. «Per questo mi hanno preso», ha confermato l'allenatore. Che per l'attacco ha un preferito: Rasmus Hojlund, che a Bergamo valorizzò fino alla cessione record da 85 milioni allo United, club che adesso vorrebbe liberarsene anche in prestito. Sul danese è forte il Milan, che a differenza della Roma ha fretta. Per far entrare un nuovo bomber, Massara dovrebbe infatti cedere Dovbyk a condizioni non facili visto l'appannamento dell'ucraino, cioè almeno a 35 milioni. Si registrano infine fibrillazioni sul fronte Pellegrini: il suo contratto scade a giugno e al suo agente non è arrivata ancora nessuna proposta di rinnovo.