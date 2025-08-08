Roma, le tre liste di Gasperini: chi è dentro, chi va atteso e chi è fuori  

Ci vorrebbe la bacchetta magica per “gasperinizzare” la rosa della Roma. I duri allenamenti tra Trigoria e Burton - un toccasana per fare in modo che la squadra non tiri i remi in barca in primavera, come spesso è accaduto in passato - porteranno certamente l’asticella della resistenza fisica a un livello molto elevato, eppure non potranno aumentare la qualità complessiva, né la capacità di alcuni calciatori di essere più dinamici e meno compassati. Tutte caratteristiche che si comprano solo al mercato.Per questa ragione, alla Roma serve almeno un’ala “alla Lookman” per iniziare a prendere quota. Gasperini è stato sincero fin dalle prime amichevoli: un conto è rinforzarsi, cioè aggiungere titolari, un altro è completarsi, ossia mettere qua e là dei tasselli per tappare dei buchi. Ma la crescita qualitativa di un gruppo non si misura soltanto da ciò che serve, ma pure da ciò che già si ha e non sembra funzionare alla perfezione. Ad esempio, sono sicuramente in ritardo sulla tabella di marcia Wesley, Hermoso, Dovbyk e Rensch. Il primo è stato l’acquisto spot dell’estate e ovviamente verrà aspettato e coccolato, gli altri tre rischiano invece di diventare le cessioni simbolo. Lontano dal gruppo c’è sempre Pellegrini, che quando tornerà a disposizione avrà una montagna da scalare. Gollini, Kumbulla, Salah-Eddine e Darboe restano in uscita, mentre Cherubini tutto sommato piace ma per avere minuti dovrà necessariamente trasferirsi altrove.