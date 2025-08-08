Roma, le tre liste di Gasperini: chi è dentro, chi va atteso e chi è fuori  

Ci vorrebbe la bacchetta magica per “gasperinizzare” la rosa della Roma. I duri allenamenti tra Trigoria e Burton - un toccasana per fare in modo che la squadra non tiri i remi in barca in primavera, come spesso è accaduto in passato - porteranno certamente l’asticella della resistenza fisica a un livello molto elevato, eppure non potranno aumentare la qualità complessiva, né la capacità di alcuni calciatori di essere più dinamici e meno compassati. Tutte caratteristiche che si comprano solo al mercato.Per questa ragione, alla Roma serve almeno un’ala “alla Lookman” per iniziare a prendere quota. Gasperini è stato sincero fin dalle prime amichevoli: un conto è rinforzarsi, cioè aggiungere titolari, un altro è completarsi, ossia mettere qua e là dei tasselli per tappare dei buchi. Ma la crescita qualitativa di un gruppo non si misura soltanto da ciò che serve, ma pure da ciò che già si ha e non sembra funzionare alla perfezione. Ad esempio, sono sicuramente in ritardo sulla tabella di marcia Wesley, Hermoso, Dovbyk e Rensch. Il primo è stato l’acquisto spot dell’estate e ovviamente verrà aspettato e coccolato, gli altri tre rischiano invece di diventare le cessioni simbolo. Lontano dal gruppo c’è sempre Pellegrini, che quando tornerà a disposizione avrà una montagna da scalare. Gollini, Kumbulla, Salah-Eddine e Darboe restano in uscita, mentre Cherubini tutto sommato piace ma per avere minuti dovrà necessariamente trasferirsi altrove.
I difetti
Il poker incassato dall’Aston Villa, «una squadra che aveva una marcia in più» come ammesso dallo stesso allenatore, ha fatto emergere le lacune più evidenti. A partire dalla difesa: quando gli avversari si sono liberati dalle marcature uomo su uomo, trovando spazi in seguito a delle uscite di pressione sbagliate (vedi Celik ed Hermoso), sono sembrati dei coltelli nel burro. Lì manca un velocista. La rosa della Roma abbonda poi di ottimi trequartisti come Baldanzi, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini e Soulé, ma Matias sembra l’unico a poter mettere in pratica il mantra gasperiniano del «puntalo! puntalo!». Tutti gli altri esterni non hanno la progressione nel motore. E se a centrocampo la squadra è parsa ancora un po’ troppo compassata, forse per la stanchezza, a destra e a sinistra Wesley e Angeliño non sembrano avere letteralmente delle alternative che sappiano stimolare una sana concorrenza e far rifiatare i titolari. Abbiamo detto di Rensch, ma anche Salah-Eddine è in ombra. Tra calciatori pronti, in ritardo e probabilmente non adatti al calcio che il tecnico ha in mente, il roster giallorosso potrebbe essere diviso attualmente in tre grandi categorie.
Roma, le note liete
Ad esempio, ci sono già dei “gasperiniani” convinti. Ed è un punto di partenza importante. Sono quei calciatori entrati con scioltezza nei meccanismi di gioco: i difensori N’Dicka, Mancini, Angeliño, Ghilardi («lui è il simbolo di ciò che vogliamo fare», parola di Gasp) e Celik, ma anche i centrocampisti El Aynaoui e Koné, oltre a Ferguson, Soulé, El Shaarawy e Dybala quando è stato disponibile. El Aynaoui a Roma dovrebbe fare “l’Ederson” dell’Atalanta: la tecnica di base non gli manca, anche se difetta ancora nelle letture e nella capacità di inserimento. Il compare Koné dovrebbe invece emulare De Roon: mica facile, vista la tendenza dell’olandese a essere tentacolare e onnipresente in ogni zolla. Non è in discussione neppure Cristante, che conosce bene Gasp e che in questa fase sta partendo di nuovo dalle retrovie. La storia recente, però, insegna che sottovalutare Bryan è un peccato capitale: nelle griglie di inizio stagione parte sempre come riserva, poi però ogni allenatore dimostra di non saper fare a meno di lui. Un altro di quelli su cui si è deciso di puntare è Pisilli, un jolly prezioso.
