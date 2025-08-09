La Roma ha deciso: tutto su Fabio Silva

INVIATO A LIVERPOOL - Non lasciarmi, non mi lasciare. Se la telenovela di Fabio Silva fosse una canzone, suonerebbe come "Don't let me down" dei Beatles , la colonna sonora che ieri ha simbolicamente accompagnato la Roma da Burton Upon Trent, sede di un'intesa settimana di ritiro nel fortino del St. George's Park, fino a Liverpool, la città dei "Fab Four" che oggi ospiterà il test contro l'Everton . L'appello di Silva , ala e seconda punta portoghese giramondo, che il Wolverhampton ha strappato per 40 milioni al Porto nel 2020 prima di mandarlo in prestito all'Anderlecht, al Psv, ai Rangers e al Las Palmas , risuona forte in ogni angolo dell'Inghilterra che il ds Massara in queste ore sta battendo, se non fisicamente almeno telematicamente, tra telefonate e videocall. Il portoghese si è impegnato a rifiutare altre offerte, ora però chiede alla Roma di fare un ulteriore passo in avanti nella trattativa e di non abbandonarlo nelle West Midlands. Con un’offerta da 15 milioni di euro l’affare si può chiudere velocemente. La Roma punta però prima a ottenere un prestito , poi un diritto di riscatto, eventualmente legato a condizioni “basilari” come la qualificazione in Europa . Fabio Silva però ha il c ontratto in scadenza con il suo club e prima dovrebbe rinnovarlo: ecco perchè la trattativa, pur avanzata, è finita in stand-by .

Fabio Silva, la trattativa

La giornata di ieri è stata sì interlocutoria, anche se i contatti con il procuratore Carlos Oliveira sono sempre più frequenti: la sensazione delle parti è che questa possa essere davvero la settimana clou. Il supermarket della Premier da tempo è inavvicinabile per i nostri club, eppure qui si può ancora andare a caccia di occasioni: giovani poco utilizzati però ricchi di talento, grandi leader come De Bruyne in cerca di nuove sfide, o addirittura campioni nel pieno della loro maturità ma dimenticati come McTominay. Quello tra Fabio Silva e la Roma è un amore nato a metà giugno. Tramite un giro di intermediari, il calciatore ha fatto sapere di voler lasciare gli Wolves. Così Massara si è subito messo in contatto con il collega italiano Domenico Teti, nuovo direttore sportivo del club inglese. Il primo vuole comprare, il secondo intende vendere e c'è persino un'intesa di massima sulla valutazione del trequartista, oltre che un accordo tra la Roma e il calciatore, già contattato pure da Gasperini. Il Wolverhampton vorrebbe monetizzare subito, ma pure se volesse accontentare la controparte rinviando l’incasso di un anno, dovrebbe innanzitutto trovare un’intesa con il portoghese per estendere il suo contratto dal 2026 al 2027, in modo da essere ancora eventualmente padrone del suo cartellino tra dodici mesi. In queste ore si sta lavorando proprio all’accordo. Sull'attaccante, dotato di un buon fisico visti i 185 cm di altezza, oltre che di una tecnica di base notevole, di ottimi spunti nello stretto e di importanti progressioni in campo aperto, negli ultimi giorni si è fatto sotto anche il Borussia Dortmund. Un pericoloso segnale dall’allarme.