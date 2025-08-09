La Roma conclude il suo periodo di pre campionato in Inghilterra con una vittoria contro l'Everton , deciviso il super gol di Soulé . Dopo la partita, Gian Piero Gasperini ha parlato del mercato e di cosa si aspetta da qui fino all'inizio del campionato: "In attacco mi aspetto ancora qualcosa dal mercato. Ieri abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà che era qui e sono stati molto positivi. È chiaro ci sono poche settimane prima del Bologna ma sono le tre importanti, e sicuramente loro hanno detto delle cose importanti che spero vengano realizzate anche sul mercato perché Massara si sta impegnando per realizzare ciò che vuole la società, in accordo con l'allenatore e con Ranieri ".

"Pellegrini? Non credo possa tornare ora"

Gasperini ha poi fatto un bilancio di questo mese di pre campionato: "In Inghilterra siamo stati bene e abbiamo avuto la possibilità di completare la preparazione. Dopo un mese è conclusa, ora entriamo in una fase di preparazione al campionato, ci sarà un'amichevole sabato ma usciamo da questo mese sicuramente in modo positivo per quello che hanno fatto i giocatori per la preparazione e per come hanno giocato le partite. Ringrazio tutti quanti i ragazzi per il loro impegno". La prossima settimana sarà fonamentale per far rientrare in condizioni i rientranti dagli infortuni, uno su tutti Paulo Dybala: "Martedì siamo a Trigoria, mercoledì mattina ricominciamo. Oltre a Dybala dovrebbe esserci anche Ndicka. Pellegrini ho visto dei video in cui sta correndo bene ed è sicuramente sulla via della guarigione ma non credo possa tornare ora".

Gasperini protegge Dovbyk: "Non scrivete che non mi piace"

L'allenatore è poi intervenuto sul nuovo arrivato El Aynaoui: "Si tratta di una soluzione, non possiamo avere un solo sistema di gioco. Avevamo provato con il Cannes ma era andata maluccio, oggi con una squadra di Premier abbiamo fatto bene". Giudizio positivo anche per Ghilardi: "Veramente bravo, lui è arrivato questa settimana e non aveva fatto la preparazione con continuità, però ha fatto vedere delle belle cose". Infine Gasperini protegge Dovbyk: "Le pagelline le fate voi poi io faccio le mie [ride, ndr] e le mie sono tutte positive. Lui è stato fermo parecchio, sotto il piano atletico è in crescita e si sta impegnando molto. Ogni tanto leggo che non mi piace, ma non scrivete queste cose perché io non le dico. A me piacciono tutti i giocatori della Roma finché sono alla Roma".