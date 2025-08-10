Fabio Silva, la Roma studia la formula. Tutte le alternative

Fabio Silva in cima ai pensieri di Gasperini
Sul primo fronte la Roma deve rinforzarsi, negli altri due casi completarsi. Gasperini, nei giorni scorsi, ha spiegato bene la divisione semantica tra i due concetti: le operazioni di rafforzamento permettono alla squadra di compiere un salto di qualità e puntare legittimamente al piazzamento in Champions, quelle di completamento servono per tappare le lacune più evidenti in ruoli sguarniti soprattutto di alternative affidabili ai titolari. Quando mancano 22 giorni alla fine della sessione estiva, la Roma si è data un ordine di priorità. «Ho parlato con la proprietà e mi hanno detto delle cose importanti, spero si realizzino», ha confermato l’allenatore dopo la sfida all’Everton. Fabio Silva resta in cima ai suoi pensieri. Consapevole delle difficoltà per abbattere il muro del City su Echeverri, dato che Guardiola lascia partire l’argentino solo in prestito, il tecnico ha chiesto di accelerare sul jolly in grado di abbinare una spiccata fisicità (è alto 185 cm), una discreta velocità e sicuramente una tecnica di base superiore alla media. Il Wolverhampton del ds italiano Domenico Teti sta trattando con la Roma da metà giugno sulla formula, ma inevitabilmente ha dovuto aprire un tavolo con il 23enne di Oporto, perché per garantire a Massara l’opzione di acquisto nel 2026 a una cifra vicina ai 20 milioni è necessario che Silva rinnovi il suo contratto in scadenza almeno fino al 2027. Nel frattempo, si sta facendo sotto il Borussia Dortmund, che quella stessa cifra potrebbe garantirla subito evitando agli Wolves l’imbarazzo di un braccio di ferro con il procuratore del ragazzo.
Gli altri nomi sul taccuino di Massara
La settimana che inizia domani sarà decisiva: gli inglesi puntano a chiudere una delle due partite, sapendo che Silva ha dato la propria parola a Massara, oltre che a Gasperini. Alla Roma continua a piacere molto pure il brasiliano Eguinaldo, 21 anni compiuti ieri, astro nascente dello Shakhtar Donetsk, oltre che diversi profili giovani in uscita dai grandi club della Premier, come Tyrique George del Chelsea. Ogni possibile pista, soprattutto in questa fase del mercato, va battuta con prudenza.
