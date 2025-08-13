Roma, Gasperini freme per l’esterno: si studia un mister X in Premier 

Massara lo sa, l’insoddisfazione espressa pubblicamente da Gasperini non è una critica mirata al suo lavoro ma una inevitabile esigenza di un allenatore top che non vuole accontentarsi mai né del suo operato né di quello altrui. Vuole una rosa pronta il più possibile all’inizio del campionato, vuole quel famoso esterno d’attacco di piede destro che gli manca nella formazione titolare e che probabilmente gli sta facendo perdere il sonno. Così nel lungo viaggio del mercato estivo è inevitabile che la grande domanda ripetuta quotidianamente al suo diesse tra i corridoi del Fulvio Bernardini sia legata all’arrivo di un attacante. E in questo lungo viaggio del diesse giallorosso tra plusvalenze, settlement agreement, acquisti e cessioni, adesso il primo obiettivo è quello di accontentare Gasperini con uno o due giocatori che possano realmente garantire un salto di qualità al reparto romanista.

Roma, attesa per Fabio Silva

Per questo motivo Fabio Silva è sempre lì, in stand by e in attesa di nuove informazioni da parte del suo entourage e della Roma. L’accordo tra il portoghese e Massara è stato raggiunto da diversi giorni, in caso andrebbe limato, ora la parte più difficile: cercare l’intesa con il Wolverhampton ma al tempo stesso osservare attentamente cosa succede nel mercato estero. Andiamo con ordine, partendo da Silva. I Wolves hanno sul piatto diverse offerte tra cui quella del Borussia Dortmund e del Lipsia che hanno trovato un’intesa di massima con l’entourage del ragazzo. Non con gli inglesi che stanno sparando cifre fuori mercato (20-25 milioni) per un giocatore in scadenza di contratto tra undici mesi. La Roma spinge per chiudere per 12-15 milioni con un prestito con obbligo di riscatto (ma in quel caso Silva dovrebbe rinnovare il contratto di un anno con i Wolves), gli inglesi vorrebbero invece incassare di più e tutto in questa sessione di mercato.

Le alternative in attacco

I discorsi vanno avanti, ma nel frattempo Massara guarda anche altrove e in particolare a Franculino del Midtjylland, a Eguinaldo dello Shakhtar, a Gustavo Sà del Famalicão, e di nuovo ad Abde Ezzalzouli del Betis Siviglia che punta a cederlo ad almeno 25 milioni di euro poiché il Barcellona detiene il 20% della rivendita. Echeverri resta sempre un nome da tenere in considerazione ma il City ancora non si smuove dalla volontà di una cessione esclusivamente in prestito secco. Un discorso che la Roma eventualmente potrebbe prendere in considerazione soltanto se arrivasse anche un altro esterno di livello e titolare del ruolo.

Mister X per Gasperini

E poi, come detto, ci sono le occasioni. Quelle da sfruttare nelle prossime settimane. Quei giocatori che sono considerati esuberi dei rispettivi club e che non trovano una nuova destinazione. Come fu per Lukaku un’estate fa. Uno adesso per intenderci come Sancho: Massara ha avuto dei contatti con l’entourage dell’inglese ma al momento i costi sono proibitivi. Tra dieci giorni? Chissà. Per questo la Roma monitora la situazione e tiene uno spiraglio aperto. Per lui come per Garnacho, altro talento in uscita dallo United. E poi attenzione anche alle altre piste in Premier di tutti quei giocatori che tanto piacciono a mezza Europa ma che per un motivo o per un altro possono rivelarsi veri e propri colpi di fine mercato.